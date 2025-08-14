美失業金數據現分歧 初領人數下降但失業者求職困難

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-14 21:09

‌



根據美國勞工部 (DOL) 周四 (14 日) 公布數據，美國初領失業金人數上周小幅下降，顯示雇主仍不願意裁減員工，不過續領人數依舊在 2021 年 11 月以來的高檔徘徊，經濟學家估計，因企業內需疲軟而不願擴大招聘，8 月失業率可能推升至 4.3%。

美國雇主不願裁員但也不積極招聘。(圖:Shutterstock)

美國續領失業金人數報 195.3 萬人。(圖：ZeroHedge)

‌



截至 8 月 9 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.4 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，較修正後前值 22.7 萬人減少 3,000 人，4 周移動平均值報 22.175 萬人。

截至 8 月 2 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 195.3 萬人，較修正後前值 196.8 萬人減少 15,000 人，4 周移動平均值報 195.075 萬人。此數字在過去幾個月一直徘徊在 2021 年以來的最高水準附近，顯示許多失業的美國人難以找到工作。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

在美國總統川普保護主義的貿易政策下，美國平均進口關稅已升至一個世紀來最高水準，企業在低裁員和溫和招聘之間形成分化的就業市場。政府 8 月初報告顯示，過去 3 個月就業增長平均每月僅 3.5 萬個職位。第二季內需成長更是創 2022 年第四季以來最慢步調。

Wrightson ICAP 首席經濟學家 Lou Crandall 表示：「單獨來看，這些申請數字顯示勞動市場條件仍然強勁。不過我們更重視過去 3 個月就業人數增長的疲軟趨勢，這顯然說明了不同的故事。」

持續申請失業救濟金人數居高不下，與消費者認為工作難找的感受一致。經濟學家表示，持續申請人數的趨勢顯示失業率可能從 7 月的 4.2% 升至 8 月的 4.3%。

由於就業市場疲軟，金融市場已預期聯準會下個月降息。但部分經濟學家警告，服務業通膨上升以及關稅推升商品價格的預期，可能讓政策制定者對降息猶豫不決。