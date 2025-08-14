鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-14 19:00

加密貨幣交易所營運商和媒體公司 Bullish(BLSH-US)周三 (13 日) 正式登陸紐約證交所，發行價定為每股 37 美元，融資規模達 11 億美元，但開盤瞬間衝高至 90 美元，漲幅達 143%，盤中最高觸及 118 美元，漲幅突破 200%。儘管尾盤漲幅收窄，收盤價仍鎖定 68 美元。

Bullish美股上市首日暴漲逾200%！這家加密貨幣交易所什麼來頭？（圖：Shutterstock）

Bullish 首日漲幅達 83.78%，市值從發行時的 54 億美元躍升至 99.4 億美元，這一表現遠超過傳統 IPO 首日 20% 至 30% 的理想漲幅標準，成為 2025 年美股最亮眼的加密資產類新股之一。

‌



Bullish 由紐約證交所前總裁 Tom Farley 掌舵，並獲矽谷投資教父 Peter Thiel 支持，定位為「機構級加密貨幣交易所」，主打去中心化金融協定與中心化安全體系的融合。

除自主交易平台 Bullish Exchange 外，2023 年收購的加密貨幣權威媒體 CoinDesk 成為旗下獨立子公司，形成「數據 + 交易」的雙引擎模式。

自 2021 年推出至今年 3 月，Bullish Exchange 累計交易量已突破 1.25 兆美元，日均交易量達 26 億美元，主要客戶為量化基金及避險基金。

Farley 在上市後說：「加密貨幣的上一輪增長由散戶驅動，而現在機構浪潮已經到來。」

事實上，Bullish 早在 2021 年加密貨幣牛市期間便打算通過 SPAC 方式上市，估值約 90 億美元，但因 2022 年虛擬貨幣交易平台 FTX 破產引發的產業寒冬而折戟。

Bullish 如今的成功恰逢天時地利。政策面上，美國川普政府大力扶持加密貨幣產業，今年 7 月簽署的《Genius Act》）為行業注入強心劑，Bullish 更成為法案後首家上市的加密公司。

此外，比特幣在 Bullish 上市當日突破 12.4 萬美元歷史新高，行業熱潮亦持續升溫，「穩定幣第一股」Circle 今年 6 月上市首日大漲 168%，Galaxy Digital 轉戰那斯達克、eToro 完成 54 億美元 IPO，BitGo 與 Gemini 緊隨其後提交申請，形成「加密 IPO 浪潮」。

Bullish 火爆源於機構投資者的強力護航。發行前，Bullish 的認購倍數超過 20 倍，迫使公司兩度上調發行區間，從最初的 28 至 31 美元提至 32 至 33 美元，最終定價 37 美元，較初始區間溢價超 32%。

更重要的是，貝萊德子公司與方舟投資創辦人伍德旗下 ARK 基金明確承諾認購高達 2 億美元的基石投資，凸顯華爾街對加密貨幣交易平台的戰略押注。

摩根大通、傑富瑞和花旗則共同主導 Bullish 此次發股，進一步強化了市場信心。