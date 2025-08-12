市場押注美國降關稅或豁免 8月後紐約期貨鋁溢價回落

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-12 20:00

根據《路透》周二 (12 日) 報導，紐約商品交易所 (Comex)8 月之後交割的鋁溢價合約價格下跌，因市場押注美國可能將鋁進口關稅減半，或最大供應國加拿大可望獲得豁免。

美國自 6 月 4 日起對進口鋁課徵 50% 關稅，此舉是更廣泛政策的一部分，旨在重振國內冶煉產能、減少對進口金屬的依賴。鋁廣泛應用於運輸、包裝、能源與建築產業。

8 月合約的實體溢價價格已升至每磅 0.70 美元 (每公噸 1,543 美元) 以上，較 5 月底大漲近九成。美國現貨市場買家通常需在倫敦金屬交易所 (LME) 基準價之上，再支付中西部溢價，以涵蓋運輸及稅費成本。

交易員與業界消息人士指出，Comex 隸屬的芝商所 (CME Group)9 月以後合約的溢價下滑，原因是部分市場人士預期美國總統川普可能回撤鋁進口稅，導致價格承壓。目前 9 月中西部鋁溢價報每磅 0.67 美元，12 月則約為 0.60 美元。

根據貿易數據監測公司 (Trade Data Monitor) 資料，美國去年進口鋁逾 390 萬噸，其中 70% 以上、即逾 270 萬噸來自加拿大。

然而，顧問公司 Harbor Aluminum 預計，美國鋁關稅將維持不變，因政府認為關稅對國家安全至關重要。該公司在報告中表示：「美國不太可能削減 50% 關稅或提供豁免，尤其是現在已對關稅收入產生依賴。」