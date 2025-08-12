Circle上市後首份財報！Q2營收年增逾五成 惟IPO費用拖累虧損

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-12 20:10

穩定幣發行商 Circle Internet Group 周二 (12 日) 美股盤前公布上市後首份財報，2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 營收年增 53% 至 6.58 億美元，受 USDC 穩定幣 (USD Coin) 流通規模大幅擴張與儲備收益增加推動，但 IPO 相關費用導致公司出現虧損。

截稿前，Circle(CRCL-US) 周二盤前股價上漲 6.44%，每股暫報 171.55 美元，較上市價大漲逾 420%，盤前一度漲逾 7%。Circle 於 6 月 5 日以每股 31 美元掛牌上市，首日股價一度飆漲至發行價近 10 倍，成為今年最受矚目的 IPO 之一。

截至 6 月 30 日，USDC 流通量較去年同期成長 90%，達 613 億美元。穩定幣是一種以美元或美國公債等低風險資產支撐的加密貨幣，原本多用於加密市場交易，如今應用擴展至跨境支付、金融機構結算等領域。近期美國通過的《Genius Act》(簡稱天才法案) 以及川普政府放寬拜登時期的加密監管，進一步提振市場需求。

第二季營收成長主要來自 USDC 儲備資產 (包括現金與短期投資) 所產生的利息，以及訂閱與服務收入的增加。Circle 同期淨虧損為 4.82 億美元，每股虧損 4.48 美元，主要因兩項與 IPO 相關的非現金支出，包括 4.24 億美元的員工股權獎酬，以及 1.67 億美元的可轉換債公允價值調整。去年同期，Circle 淨利為 3,290 萬美元，每股盈虧持平。

公司指出，隨著 USDC 流通規模增加、Coinbase(COIN-US) 平台持有量成長，以及新增策略合作夥伴，分銷與交易等相關成本年增 64% 至 4.07 億美元。第二季調整後稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 為 1.26 億美元，優於市場預估的 1.21 億美元。

Circle 執行長艾雷爾 (Jeremy Allaire) 在接受《CNBC》採訪時表示，市場對 Circle 的興趣反映出「網際網路正與金融體系加速融合」，而開放網路、軟體、通訊與公用事業過去改變媒體、零售與教育，如今金融系統正面臨類似轉型，穩定幣與區塊鏈將是未來的基礎。

展望後市，Circle 預估 2025 年剩餘時間的其他收入將介於 7,500 萬至 8,500 萬美元，全年調整後營運支出約為 4.75 億至 4.9 億美元，並預計 USDC 在整個周期內將以 40% 的年複合成長率擴張。

公司同時宣布將推出名為「Arc」的新區塊鏈平台，定位為穩定幣支付、外匯與資本市場應用的網路，並將與 Circle 的各項平台與服務整合，預計秋季啟動開發者測試。