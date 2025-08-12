川普保證黃金免關稅 紐約與倫敦金價差距收斂
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周二 (12 日) 報導，美國總統川普日前表示，黃金進口不會被課徵關稅，讓紐約與倫敦黃金價格差距持續收斂。此前，美國聯邦關稅裁定引發市場混亂，使金價一度出現異常價差。
紐約商品交易所 (COMEX)12 月黃金期貨周二持穩在每盎司 3,353 美元附近，倫敦現貨金則報 3,343 美元左右。考慮到交割日期差異，兩地市場價格已幾乎持平。
川普周一在社群媒體上發文強調：「黃金不會被課關稅！」未進一步說明細節。這番言論對業界而言是一劑強心針，因美國海關暨邊境保護局 (CBP) 上周裁定部分金條進口需繳納關稅，令交易員大感意外。
上周五，COMEX 黃金期貨價格一度比倫敦基準現貨價高出逾每盎司 100 美元。此後差距已縮小至約 50 美元。美國海關的決定對全球黃金流通及 COMEX 期貨合約的正常運作帶來重大影響。川普政府在 4 月時曾豁免黃金關稅，川普的貼文似乎再度確認這項立場。
瑞士貴金屬生產與交易商協會主席魏爾德 (Christoph Wild) 在聲明中表示：「川普總統的表態對貿易穩定性是一個鼓舞訊號，不過，只有正式且具約束力的決定，才能為黃金產業及合作夥伴提供真正的確定性。」
今年以來，金價已上漲逾四分之一，主要漲幅集中在前 4 個月，受地緣政治與貿易緊張情勢推升避險需求，以及各國央行持續大量買進支撐。
此外，美元在美國通膨數據公布前維持漲勢。該數據將於周二稍晚出爐，或可為聯準會 (Fed) 未來貨幣政策方向提供線索。利率上升對不孳息資產的黃金不利，而美元走強則會讓以美元計價的黃金對多數買家而言更為昂貴。
市場同時消化川普周一宣布將中美關稅休戰期延長 90 天至 11 月初的消息，這項舉措有助減輕市場對中美重啟貿易戰的憂慮，並降低避險需求。
截至倫敦時間中午 11 時 40 分，現貨金小漲 0.2% 至每盎司 3,347.38 美元，彭博美元現貨指數持平，前一交易日曾上漲 0.3%。白銀、鈀金與鉑金價格同步上揚。
