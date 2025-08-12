鉅亨網編譯段智恆 2025-08-12 19:30

‌



川普保證黃金免關稅 紐約與倫敦金價差距收斂(圖：REUTERS/TPG)

紐約商品交易所 (COMEX)12 月黃金期貨周二持穩在每盎司 3,353 美元附近，倫敦現貨金則報 3,343 美元左右。考慮到交割日期差異，兩地市場價格已幾乎持平。

‌



上周五，COMEX 黃金期貨價格一度比倫敦基準現貨價高出逾每盎司 100 美元。此後差距已縮小至約 50 美元。美國海關的決定對全球黃金流通及 COMEX 期貨合約的正常運作帶來重大影響。川普政府在 4 月時曾豁免黃金關稅，川普的貼文似乎再度確認這項立場。

瑞士貴金屬生產與交易商協會主席魏爾德 (Christoph Wild) 在聲明中表示：「川普總統的表態對貿易穩定性是一個鼓舞訊號，不過，只有正式且具約束力的決定，才能為黃金產業及合作夥伴提供真正的確定性。」

今年以來，金價已上漲逾四分之一，主要漲幅集中在前 4 個月，受地緣政治與貿易緊張情勢推升避險需求，以及各國央行持續大量買進支撐。

市場同時消化川普周一宣布將中美關稅休戰期延長 90 天至 11 月初的消息，這項舉措有助減輕市場對中美重啟貿易戰的憂慮，並降低避險需求。