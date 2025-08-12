鉅亨網編譯段智恆 2025-08-12 02:00

根據《巴隆周刊》(Barron"s)周一 (11 日) 報導，美股在人工智慧 (AI) 投資熱潮、企業獲利成長及新科技股上市熱潮的帶動下再創歷史新高，即便經濟數據顯示勞動市場降溫、消費者支出收緊、通膨朝不利方向發展，市場情緒依舊樂觀。

AI熱潮掩蓋經濟隱憂！分析師：投資人對衰退風險「視而不見」(圖：REUTERS/TPG)

市場對衰退警訊反應遲鈍

高盛宏觀交易員 Paolo Schiavone 在最新客戶報告中指出，市場在評估風險時「看得不夠遠」，因此會忽略該行估計約 30% 的衰退機率。BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 則認為，雖然他預估未來一年衰退機率達 60%，但市場不太可能在「等到衰退清晰可見」(whites of the recession’s eyes) 之前作出反應。

近期公布的美國 7 月就業報告不如預期，且前幾個月數據遭大幅下修，商務部雖估計第二季國內生產毛額 (GDP) 成長 3%，但上半年增速僅約去年同期的一半。美國供應管理協會 (ISM) 製造業及服務業活動指數也低於市場預期，分項數據顯示投入成本飆升與僱用計畫疲弱。儘管如此，標普 500 指數自 4 月初低點已上漲逾 27%。

Capital Economics 首席市場經濟學家 John Higgins 指出，過去 25 年，景氣循環股與防禦型股票的比值與 ISM 經濟活動數據高度相關，但近三年兩者關係幾乎脫鉤。他認為，這可能是投資人過度自滿，也可能是經濟前景優於 ISM 數據顯示的情況。

AI 熱潮蓋過宏觀疑慮

貝瑞辛認為，ChatGPT 問世及 AI 投資熱潮推升超大型科技股表現，對股市的影響超過任何宏觀經濟議題。雖然未來 5 年資料中心建設投資金額可能達 7 兆美元，但他並不確信 AI 能拯救經濟免於衰退，因為整體與科技相關的製造業建設自去年 9 月以來持續萎縮，且即便部分生產回流美國，也需要時間落地。