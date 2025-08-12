川普家族用自家代幣換股份 與ALT5達成15億美元交易
據《金融時報》周一 (11 日) 報導，川普家族支持的加密貨幣企業 World Liberty Financial 與一家上市公司達成 15 億美元交易，進一步擴大川普家族在數位資產領域的影響力。
ALT5 Sigma Corporation 是一家總部設在拉斯維加斯，並在那斯達克掛牌的區塊鏈公司。
交易內容包括 ALT5 發行 15 億美元新股，World Liberty Financial 將用自家的虛擬貨幣 WLFI 支付其中一半金額。其餘資金則用來回購 WLFI 代幣，並「解決現有訴訟、償還債務」等用途。
雖然有多家機構投資人和創投參與認購，但公司未透露具體名單。
川普政策助攻加密貨幣熱潮
川普重返白宮後對加密貨幣產業大開綠燈，任命友善官員、撤銷相關訴訟，並鼓勵傳統金融業者進場。在川普力挺下，比特幣價格自 1 月來屢創新高。
川普家族深度參與經營
World Liberty Financial 去年成立，宣稱要「連結」傳統金融與數位資產。該公司發行了 WLFI 代幣供投資人購買（但尚未公開交易），另外也推出 USD1 穩定幣。
川普 6 月透露，他從 World Liberty Financial 賺了 5700 萬美元，是主要收入來源之一。
川普在公司網站上掛名「榮譽共同創辦人」，他的三個兒子小川普 (Donald Trump Jr)、Eric Trump 和 Barron Trump 都是共同創辦人。川普中東特使 Steve Witkoff 的兩個兒子 Alex 和 Zach Witkoff 也參與創辦。
根據周一的交易，Zach Witkoff 將出任 ALT5 董事長，Eric Trump 則進入董事會。小川普在 X 上興奮表示：「對這次合作超級期待！」
相關股價應聲上漲
ALT5 股價周一漲 2.5%，從上周三起已累計上漲逾 30%。
這項交易正值川普旗下川普媒體科技集團宣布砸 20 億美元買進比特幣之際。川普今年還發行了 TRUMP 迷因幣，替團隊進帳至少 3.5 億美元。
ALT5 董事長 Tony Isaac 是連續創業家，曾經營廢物處理公司，2019 年轉型生技業成立 JanOne，去年再收購金融科技公司 ALT5 並改用其名稱，專攻數位資產領域。
