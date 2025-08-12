川普家族用自家代幣換股份 與ALT5達成15億美元交易

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-12 04:11

據《金融時報》周一 (11 日) 報導，川普家族支持的加密貨幣企業 World Liberty Financial 與一家上市公司達成 15 億美元交易，進一步擴大川普家族在數位資產領域的影響力。

川普家族加密貨幣企業與ALT5進行15億美元交易。(圖:Shutterstock)

ALT5 Sigma Corporation 是一家總部設在拉斯維加斯，並在那斯達克掛牌的區塊鏈公司。

交易內容包括 ALT5 發行 15 億美元新股，World Liberty Financial 將用自家的虛擬貨幣 WLFI 支付其中一半金額。其餘資金則用來回購 WLFI 代幣，並「解決現有訴訟、償還債務」等用途。

雖然有多家機構投資人和創投參與認購，但公司未透露具體名單。

川普政策助攻加密貨幣熱潮

這類加密貨幣投資公司今年大受歡迎。這些公司透過發債或增資籌錢，再把資金投入加密貨幣，通常是為了拉抬低迷的股價。

川普重返白宮後對加密貨幣產業大開綠燈，任命友善官員、撤銷相關訴訟，並鼓勵傳統金融業者進場。在川普力挺下，比特幣價格自 1 月來屢創新高。

川普家族深度參與經營

World Liberty Financial 去年成立，宣稱要「連結」傳統金融與數位資產。該公司發行了 WLFI 代幣供投資人購買（但尚未公開交易），另外也推出 USD1 穩定幣。

川普 6 月透露，他從 World Liberty Financial 賺了 5700 萬美元，是主要收入來源之一。

川普在公司網站上掛名「榮譽共同創辦人」，他的三個兒子小川普 (Donald Trump Jr)、Eric Trump 和 Barron Trump 都是共同創辦人。川普中東特使 Steve Witkoff 的兩個兒子 Alex 和 Zach Witkoff 也參與創辦。

根據周一的交易，Zach Witkoff 將出任 ALT5 董事長，Eric Trump 則進入董事會。小川普在 X 上興奮表示：「對這次合作超級期待！」

相關股價應聲上漲

ALT5 股價周一漲 2.5%，從上周三起已累計上漲逾 30%。

這項交易正值川普旗下川普媒體科技集團宣布砸 20 億美元買進比特幣之際。川普今年還發行了 TRUMP 迷因幣，替團隊進帳至少 3.5 億美元。