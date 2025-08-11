福特斥50億美元推平價電動車平台 挑戰中國車企主導地位

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-11 23:10

根據《彭博》周一 (11 日) 報導，福特汽車 (F-US) 宣布將投資 50 億美元打造全新「通用電動車平台」(universal EV platform)，推出平價電動車產品線，試圖在虧損不斷的電動車業務中打入大眾市場，與比亞迪(01211-HK)、吉利等中國電動車巨擘正面競爭。

這是福特首批從零開始設計的純電車型，將自 2027 年起推出，首款車為售價約 3 萬美元的中型皮卡，之後還將陸續推出跨界休旅車與適用於共乘服務的車型，定價低於 4 萬美元，約比美國新車平均價格低 1 萬美元。執行長法利 (Jim Farley) 形容這是公司繼 T 型車之後的「歷史性時刻」，並強調必須徹底重塑工程、供應鏈與製造流程，才能在全球電動車市場與中國車企抗衡。

福特將斥資 20 億美元改造肯塔基州路易維爾工廠，停止生產 Escape 燃油 SUV，轉為製造新一代電動車。新車型將採用由特斯拉 (TSLA-US) 前主管 Alan Clarke 領導的加州研發團隊所設計的高效率生產架構，組裝時間可縮短 40%，所需人力比 Escape 少 600 人。該廠將雇用 2,200 名時薪工人，比現行規模縮減 600 人。

新車將搭載福特計劃於 2025 年在密西根州新建的 30 億美元電池廠生產的磷酸鐵鋰 (LFP) 電池，具更低成本與更寬敞的內部空間，並配備免手動駕駛等先進功能。

儘管轉向小型化與平價市場，福特仍計畫推出 F-150 Lightning 全尺寸電動皮卡的後繼車款，但上市時間已從 2027 年底延後至 2028 年中，並將在田納西州斯坦頓耗資 56 億美元興建的新廠投產。這座工廠是福特半世紀來首座新組裝廠，年產能超過 30 萬輛，但在市場需求不確定下，其完整產能利用方式仍待規劃，可能生產續航更長的插電式油電混合車。

去年福特電動車部門虧損 51 億美元，預料今年虧損將進一步擴大，但法利強調，新款電動車必須在上市第一年實現平價且盈利，才能吸引被高價嚇退的主流消費者。