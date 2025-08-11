〈美股早盤〉主要指數平盤波動 晶片股下挫壓抑漲勢
美股主要指數周一 (11 日) 開盤變動不大，在關鍵通膨數據公布前徘徊於歷史高位附近，投資人靜待最新經濟訊號以判斷聯準會(Fed)9 月是否重啟降息。晶片股因對中銷售需與美國政府分潤的政策影響走低，輝達與超微雙雙下滑，壓抑大盤漲勢。標普 500 指數在從 4 月低點反彈近三成後，持穩在 6,400 點附近；美債與美元小幅上揚，比特幣則回吐早前突破 12.2 萬美元的漲幅。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 20 點或近 0.05%，那斯達克綜合指數跌逾 10 點或 0.06%，標普 500 指數漲 0.05%，費城半導體指數漲逾 1.0%。
美國股指期貨與公債價格周一小幅走高，迎接本周一系列可能左右聯準會 (Fed) 降息預期的重要數據。標普 500 指數期貨上漲 0.1%，該指數上周五收盤逼近歷史高點。盤前交易中，超微下跌 1.4%，此前該公司與輝達同意將部分 AI 晶片對中國銷售營收的 15% 繳交給美國政府，以換取出口許可；輝達股價一度下跌逾 1%，後跌幅收斂。
美國 10 年期公債殖利率下跌 1 個基點至 4.27%，美元指數上漲 0.2%。
市場聚焦於周二公布的 7 月通膨數據，該數據將讓投資人評估關稅對消費者物價的影響。利率掉期顯示，市場押注 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率逾 80%。市場預估，7 月核心消費者物價指數 (CPI) 將較 6 月上升 0.3%。ING 外匯策略師 Francesco Pesole 與 Frantisek Taborsky 指出，該數據若符合預期，可能足以令 Fed 在 9 月啟動降息。
本周其他經濟數據包括 Fed 工業生產報告，預料將顯示製造業產出停滯，因業者持續應對關稅政策變化。周五的 7 月零售銷售則有望呈現穩健增長，受汽車銷售促銷與亞馬遜 Prime Day 帶動線上購物需求。彭博策略師 Garfield Reynolds 警告，若通膨數據顯示關稅影響加劇，美債可能回吐就業數據公布後的漲幅，核心通膨的黏性仍令長天期殖利率承壓。
歐洲股市方面，主要指數抹去早盤漲幅，因投資人對美國總統川普與俄羅斯總統普丁峰會有助於解決烏克蘭戰爭的樂觀情緒降溫。丹麥風電公司 Orsted 宣布 94 億美元的供股計畫，股價一度暴跌 29%。
美銀 (BAC-US) 最新調查顯示，自 4 月低點以來美股強勁反彈後，創紀錄比例的基金經理認為美股估值過高，高達 91% 的受訪者認為美股被高估，為 2001 年開始調查以來最高比例。儘管全球股票配置比例升至 2 月以來最高，但淨 16% 的受訪者仍低配美股。
加密貨幣市場方面，比特幣接近歷史高點，受機構投資人與企業買盤支撐，帶動整體加密貨幣市場走強。大宗商品市場中，金價在紐約下跌，因白宮暗示金條不會被納入先前引發金價飆至歷史高位的關稅範圍。鋰價與相關類股則因中國電池巨頭寧德時代 (CATL) 暫停一座大型礦山營運而大漲。
截至台北時間周一（11 日）21 時許：
焦點個股：
美光 (MU-US) 早盤股價上漲 6.14%，至每股 126.19 美元
美光科技周一美股盤前宣布上修 2025 會計年度第四季 (截至 8 月 28 日止) 財測，主因人工智慧 (AI) 基礎設施需求強勁，帶動其高頻寬記憶體 (HBM) 與動態隨機存取記憶體 (DRAM) 產品價格改善。消息公布後，該公司股價在美股盤前上漲 5%。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.88%，至每股 181.09 美元
美國總統川普推動的一項新協議，要求輝達與超微 (AMD-US) 將部分對中國銷售晶片的營收 15% 繳交給美國政府，震驚國際貿易界，專家警告這可能開啟「以收費換取出口許可」的危險先例。根據協議，輝達的 H20 人工智慧加速器與超微的 MI308 晶片原先被川普政府列為禁售中國產品，須取得出口許可方可銷售。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 3.21%，至每股 340.24 美元
根據外媒報導，特斯拉不僅造車，還想為英國家庭和企業供電。這家總部位於德州的公司已向英國能源監管機構申請電力供應許可證，最快明年就能與本土能源巨頭同台競爭。特斯拉此番申請英國電力供應許可證，正值其在歐洲的汽車銷售持續低迷。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
花旗集團 (Citigroup)(C-US) 上調標普 500 指數今年底目標至 6,600 點，預期美國總統川普的減稅與支出法案將帶動企業獲利成長。這是花旗在短短兩個月內第二度調高預測，亦呼應滙豐 (HSBC)、高盛(GS-US) 與美銀證券 (BAC-US) 等大型券商近期的樂觀預估。新目標相較上周五收盤的 6,389.45 點，仍有約 3.2% 的上行空間，高於花旗 6 月預測的 6,300 點。
高盛研究顯示，迄今為止，美國企業已經承擔了川普關稅的大部分成本，但負擔將越來越多地轉移到消費者身上。包括 Jan Hatzius 在內的高盛分析師在一份報告中寫道，截至 6 月份，美國消費者已承擔了約 22% 的關稅成本，但如果最近的關稅遵循先前的徵稅模式，他們的份額將上升到 67%。到目前為止，美國企業已經承擔了約 64% 的關稅成本，但他們的占比未來將降至 10% 以下。
