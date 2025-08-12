鉅亨網編譯段智恆 2025-08-12 00:00

《CNBC》周一 (11 日) 報導，英國《金融時報》(FT)日前刊登知名創投人士莫里茲 (Mike Moritz) 的專欄，呼籲英特爾 (Intel) 董事會支持執行長陳立武(Lip-Bu Tan)，並批評美國總統川普上周要求其辭職的行為是「拙劣的霸凌」。

轟川普「拙劣霸凌」！創投大咖挺陳立武 籲英特爾展現骨氣(圖：REUTERS/TPG)

他寫道：「現在英特爾董事會必須決定，是要像其他許多企業領袖一樣屈服於總統拙劣的霸凌，還是要為其他公司樹立榜樣，展現一些骨氣。令人鼓舞的是，早期的反抗跡象已經出現。」

上周，川普在 Truth Social 發文，要求 65 歲的陳立武立即下台，並指控他與中國企業的關係使其「高度有利益衝突」。共和黨參議員科頓 (Tom Cotton) 也曾對陳立武的中國背景及潛在國安風險提出質疑。

陳立武隨後在給員工的信中回應，稱外界存在「錯誤訊息」，並強調自己「一向在最高法律與道德標準下行事」。