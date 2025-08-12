search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

轟川普「拙劣霸凌」！創投大咖挺陳立武 籲英特爾展現骨氣

鉅亨網編譯段智恆


《CNBC》周一 (11 日) 報導，英國《金融時報》(FT)日前刊登知名創投人士莫里茲 (Mike Moritz) 的專欄，呼籲英特爾 (Intel) 董事會支持執行長陳立武(Lip-Bu Tan)，並批評美國總統川普上周要求其辭職的行為是「拙劣的霸凌」。

cover image of news article
轟川普「拙劣霸凌」！創投大咖挺陳立武 籲英特爾展現骨氣(圖：REUTERS/TPG)

莫里茲在文中指出，川普對陳立武的攻擊「在現代史上沒有先例」，形容這是一場「帶有報復意味的政治鬧劇」。莫里茲曾在紅杉資本 (Sequoia Capital) 任職數十年，與陳立武相識近 40 年，他特別提到陳立武過去在益華電腦 (Cadence Design)(CDNS-US) 的成功轉型經驗，並強調「沒有比他更適合帶領英特爾重振旗鼓的人選」。


他寫道：「現在英特爾董事會必須決定，是要像其他許多企業領袖一樣屈服於總統拙劣的霸凌，還是要為其他公司樹立榜樣，展現一些骨氣。令人鼓舞的是，早期的反抗跡象已經出現。」

據《華爾街日報》(WSJ)報導，陳立武將於周一前往白宮，試圖化解外界對其背景的疑慮，並探討英特爾與美國政府合作的可能性。消息公布後，英特爾 (INTC-US) 股價周一早盤上漲近 5%，截稿前上漲 4.64%，每股暫報 20.88 美元。

上周，川普在 Truth Social 發文，要求 65 歲的陳立武立即下台，並指控他與中國企業的關係使其「高度有利益衝突」。共和黨參議員科頓 (Tom Cotton) 也曾對陳立武的中國背景及潛在國安風險提出質疑。

陳立武隨後在給員工的信中回應，稱外界存在「錯誤訊息」，並強調自己「一向在最高法律與道德標準下行事」。

莫里茲在 1986 年加入紅杉資本，2023 年卸任合夥人職務。在他的任期內，紅杉資本曾成功早期投資 Google(GOOGL-US) 和 PayPal(PYPL-US) 等知名企業。

文章標籤

英特爾陳立武Intel川普白宮會晤紅杉資本益華電腦TOP

相關行情

台股首頁我要存股
Cadence設計系統351.14-0.26%
英特爾20.8499+4.51%
Alphabet公司(A)201-0.21%
Paypal控股67.155-0.73%

延伸閱讀



Empty