轟川普「拙劣霸凌」！創投大咖挺陳立武 籲英特爾展現骨氣
鉅亨網編譯段智恆
《CNBC》周一 (11 日) 報導，英國《金融時報》(FT)日前刊登知名創投人士莫里茲 (Mike Moritz) 的專欄，呼籲英特爾 (Intel) 董事會支持執行長陳立武(Lip-Bu Tan)，並批評美國總統川普上周要求其辭職的行為是「拙劣的霸凌」。
莫里茲在文中指出，川普對陳立武的攻擊「在現代史上沒有先例」，形容這是一場「帶有報復意味的政治鬧劇」。莫里茲曾在紅杉資本 (Sequoia Capital) 任職數十年，與陳立武相識近 40 年，他特別提到陳立武過去在益華電腦 (Cadence Design)(CDNS-US) 的成功轉型經驗，並強調「沒有比他更適合帶領英特爾重振旗鼓的人選」。
他寫道：「現在英特爾董事會必須決定，是要像其他許多企業領袖一樣屈服於總統拙劣的霸凌，還是要為其他公司樹立榜樣，展現一些骨氣。令人鼓舞的是，早期的反抗跡象已經出現。」
據《華爾街日報》(WSJ)報導，陳立武將於周一前往白宮，試圖化解外界對其背景的疑慮，並探討英特爾與美國政府合作的可能性。消息公布後，英特爾 (INTC-US) 股價周一早盤上漲近 5%，截稿前上漲 4.64%，每股暫報 20.88 美元。
上周，川普在 Truth Social 發文，要求 65 歲的陳立武立即下台，並指控他與中國企業的關係使其「高度有利益衝突」。共和黨參議員科頓 (Tom Cotton) 也曾對陳立武的中國背景及潛在國安風險提出質疑。
陳立武隨後在給員工的信中回應，稱外界存在「錯誤訊息」，並強調自己「一向在最高法律與道德標準下行事」。
莫里茲在 1986 年加入紅杉資本，2023 年卸任合夥人職務。在他的任期內，紅杉資本曾成功早期投資 Google(GOOGL-US) 和 PayPal(PYPL-US) 等知名企業。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 福特斥50億美元推平價電動車平台 挑戰中國車企主導地位
- 〈美股早盤〉主要指數平盤波動 晶片股下挫壓抑漲勢
- AI需求熱、DRAM價回升加持！美光上修Q4財測 盤前股價漲近5%
- 關稅+債務「雙重夾擊」！美債殖利率曲線恐走陡
下一篇