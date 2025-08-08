英特爾掌門人被施壓下台 投資人用買盤回應

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-08 19:50

根據《彭博》周五 (8 日) 報導，英特爾 (Intel) 執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任僅 5 個月，就遭美國總統川普點名要求辭職，理由是存在所謂「利益衝突」，但川普並未提供任何證據。這番言論引發外界對英特爾轉型計畫的新疑慮，消息一度拖累股價下跌，不過周五盤前出現買盤回流，顯示投資人暫時並不預期陳立武會離開公司。

川普點名要求下台 股價波動有限

英特爾昨日股價在川普發言後下跌 3.1%，但周五盤前回升。市場人士認為，川普的言論雖然令前景更添不確定性，但投資人短期內不認為陳立武會下台。英特爾在聲明中表示，公司與陳立武「致力於推進美國國家與經濟安全利益，並進行與總統『美國優先』議程一致的重大投資」。

川普過去已多次對企業施壓以配合政策。本周稍早，蘋果 (AAPL-US) 宣布在美國追加 1,000 億美元投資，顯然是為回應川普長期批評其海外生產的壓力。川普在白宮與蘋果執行長庫克會面時承諾，對於加大美國投資的企業，將豁免其產品免受新一輪關稅影響。蘋果股價在兩天內大漲逾 8%，創 4 月以來最大漲幅。

與此形成對比的是，英特爾面臨的情況更為棘手。陳立武於今年 3 月上任時，帶動股價在數日內勁揚 25%，但隨後漲勢消退。該股正邁向連續第二年下跌，為至少 40 年來首見。

轉型計畫受關注 投資人信心待鞏固

季辛格的策略之一，是推動代工業務並採用更先進的 14A 製程技術。但陳立武在財報會上暗示，只有在確定有足夠客戶承諾使用時，才會導入該技術。

投資機構 Roundhill Investments 執行長 Dave Mazza 表示，在英特爾面臨多項重大挑戰之際，川普的介入是一種干擾。「投資人原本就因近期黯淡的財測感到不安，如果此時更換執行長，只會加深外界對轉型計畫的疑慮。」