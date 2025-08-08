鉅亨網編譯段智恆 2025-08-08 23:00

《路透》周五 (8 日) 援引多位知情官員消息報導，印度已暫緩向美國採購新型武器與軍機的計畫，顯示在美國總統川普對其出口課徵高額關稅後，雙邊關係跌至數十年來低點。這是印度首度出現具體反制跡象。

關稅引爆軍購暗潮！印度傳暫緩採購美製武器(圖：REUTERS/TPG)

原先，印度國防部長辛赫 (Rajnath Singh) 計劃數周內赴華盛頓，宣布多項採購案，但該行程已取消。川普 8 月 6 日宣布，因新德里持續購買俄羅斯石油，等同資助俄羅斯入侵烏克蘭，對印度出口商品加徵 25% 關稅，總稅率拉高至 50%，為美國主要貿易夥伴中最高之一。

雖然川普在關稅問題上有迅速翻轉的紀錄，印度也稱仍在與華府積極溝通，但有官員表示，相關軍購須等到關稅與雙邊關係走向更明朗後才會推進，「只是沒辦法像原本預期的那麼快」。

不過，印度國防部稍後發聲明駁斥媒體報導，稱有關暫停談判的說法「虛假且捏造」，並強調採購作業正依既有程序推進。

高關稅衝擊軍購計畫

據悉，遭延宕的軍購案包括向美商通用動力陸地系統公司 (General Dynamics Land Systems) 採購史崔克 (Stryker) 裝甲車，以及由雷神公司 (Raytheon)(RTX-US) 與洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US) 共同開發的標槍 (Javelin) 反坦克飛彈。川普與印度總理莫迪今年 2 月曾共同宣布，將推動上述裝備的採購與聯合生產。

辛赫原計劃在美方行程中宣布，為印度海軍採購 6 架波音 (BA-US)P-8I 海上巡邏機及相關支援系統，金額約 36 億美元。據官員透露，該案談判已進入後期階段。

雖然波音、洛克希德馬丁與通用動力均將媒體查詢轉交給印美政府，但雷神公司並未回覆置評請求。

美印戰略合作受考驗

美印近年加強防務合作，因雙方在抗衡中國上有共同戰略利益。印度是全球第二大武器進口國，過去長期依賴俄羅斯供應，但近年逐步轉向法國、以色列及美國等西方國家。

俄烏戰爭爆發後，俄方在對外出口武器能力受限，加上部分俄製武器在戰場表現不佳，也推動印度尋求更多西方軍備。不過，儘管印美在情報分享與聯合軍演等領域合作順暢，川普的關稅措施及印度國內反美情緒，使莫迪政府在政治上更難迅速轉向美國。

據印度知情人士透露，印度願意減少自俄國進口石油，並尋找包括美國在內的其他供應來源，但前提是能獲得相近價格。目前俄油到岸價折扣已降至 2022 年以來最低。

俄羅斯仍爭取印度軍火訂單

儘管美印軍購案傳出受阻，莫斯科仍積極爭取新德里的軍火訂單，包括 S-500 防空飛彈系統等先進裝備。不過，印度官員表示，目前並無新增自俄羅斯採購武器的急迫需求，但由於雙方長達數十年的防務合作關係，現有印軍系統在維修與零件上仍需依賴俄方支援。