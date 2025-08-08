環球晶獲美國2億美元補助 產能布局全力衝刺
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，中美晶 (5483-TW) 旗下環球晶 (GlobalWafers)(6488-TW) 周五 (8 日) 表示，公司已於 6 月自美國《晶片與科學法案》(CHIPS Act)獲得逾 2 億美元資金，約占去年核准總額的一半。
這筆資金是美國前拜登政府去年 12 月宣布的 4.06 億美元補助案的一部分，旨在支持環球晶圓在德州與密蘇里州的專案，以大幅擴充美國矽晶圓產能。
美國總統川普上任後，曾對部分《晶片法案》補助案是否繼續執行表達保留，並著手重新談判部分補助內容。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 今年 6 月曾表示，部分補助案可能會被取消。
環球晶今年 5 月曾指出，整體補助將依專案達成特定里程碑分階段撥付；同月，公司啟用位於德州謝爾曼 (Sherman) 的新廠，該廠投資金額達 35 億美元，專案於 2022 年宣布啟動。
此外，蘋果 (AAPL-US) 本周三宣布將在美國追加 1,000 億美元投資，環球晶同步宣布將與蘋果合作，從德州廠供應 300 毫米矽晶圓。中美晶與環球晶圓董事長徐秀蘭在財報會議上表示，與蘋果的合作將有助公司因應美國國內市場需求成長。
她補充說：「如果美國需求持續上升，我們不排除 (加速) 推進下一階段擴產計畫。」
