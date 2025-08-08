鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-08 20:50

美國運動服飾品牌安德瑪 (Under Armour) 周五 (8 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，考慮到高通膨環境下，川普政府變動不定的關稅政策加劇北美市場需求壓力，該公司預估第三季 (本季) 營收與獲利將大幅低於市場預期，導致股價周五盤前暴跌逾 15%，稍早一度擴大至 19%。

〈財報〉關稅與需求疲軟夾擊！Under Armour第三季財測爆雷 盤前股價崩逾15%(圖：REUTERS/TPG)

根據財報，安德瑪第二季營收為 11.3 億美元，年減 4%，符合分析師預期；調整後每股盈餘為 2 美分，低於市場預估的 3 美分，並已連續第 9 季出現銷售下滑。

展望未來，安德瑪預估第三季營收將較去年同期下滑 6% 至 7%，遠高於分析師平均預估的 2.9% 降幅；調整後每股盈餘最多僅 2 美分，顯著低於華爾街預測的 26 美分。該公司預測調整後營業利益為 3,000 萬至 4,000 萬美元，遠低於市場預期的 1.55 億美元，且較去年同期的 1.66 億美元大幅萎縮。

至於毛利率方面，安德瑪預計將下降 340 至 360 個基點，反映潛在關稅對供應鏈造成的干擾，不過部分將由匯率利好與提價效益抵銷。公司 5 月曾宣布計畫調高產品售價，但在消費者轉向更便宜品牌的情況下，提價恐進一步衝擊需求。

截至 5 月底，安德瑪約 30% 的商品來自越南、15% 來自印尼，面臨越南輸美商品 20% 關稅與印尼 19% 關稅的直接風險。美國總統川普的關稅政策波動，進一步加劇市場對貿易前景與消費支出的不確定性。