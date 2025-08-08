鉅亨網編譯段智恆 2025-08-08 20:20

根據《路透》周五 (8 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克表示，公司將精簡人工智慧 (AI) 晶片研發工作，集中於開發用於推理 (Inference) 的晶片，以運行 AI 模型並即時做出決策。此舉是在外媒報導他已下令解散內部 Dojo 超級電腦團隊後宣布的。

馬斯克出手！特斯拉解散Dojo團隊 轉攻推理晶片(圖：REUTERS/TPG)

《彭博》昨日引述知情人士報導，馬斯克已下令解散 Dojo 團隊，團隊領導人 Peter Bannon 已離職。特斯拉未回覆路透置評請求。

Dojo 超級電腦採用特斯拉自研的訓練晶片，旨在處理來自電動車的大量數據與影像，以訓練自動駕駛軟體。馬斯克在社群平台 X 上發文表示，「特斯拉沒有必要分散資源，同時推進兩種截然不同的 AI 晶片設計。」他並指出，未來的 AI5、AI6 及後續晶片將在推理上表現優異，訓練能力也會相當不錯，所有研發精力將集中於此，但未直接提及 Dojo。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 去年曾評估，Dojo 價值高達 5,000 億美元，並形容其為特斯拉跨足車輛銷售以外新市場的關鍵推進器，類似亞馬遜 (AMZN-US) 雲端業務對其利潤的貢獻。該分析師未回應最新進展是否影響特斯拉估值的置評請求。

科技業者近年愈來愈多自研晶片，以降低延遲、耗能與成本，同時整合至更少的架構中。特斯拉過去一年持續進行重組，股價受電動車銷售下滑影響承壓，歐洲消費者對馬斯克政治立場的反感也加劇市場壓力。公司已多位高層離職、裁員數千人，並將焦點轉向 AI 驅動的自動駕駛技術與機器人業務，馬斯克則推動其科技業務版圖的整合策略。

馬斯克先前表示，下一代 AI5 晶片將於 2026 年底投產，並於上月宣布與三星電子簽下 165 億美元合約，採購 AI6 晶片，但未公布生產時程。他指出，包括 AI6 在內的未來推理晶片，將部署於自駕車與人形機器人 Optimus，且其龐大運算能力亦可支援更廣泛的 AI 應用。