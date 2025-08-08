鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-08 08:46

近日多位中國網友在社交媒體上表示，路易威登在上海前灘太古里的巧克力專賣店將終止營業。該店於 2024 年 7 月正式開業，是路易威登在中國唯一一家巧克力專門店。

路易威登將關閉中國唯一一家巧克力店。（圖：界面新聞）

據《界面新聞》周四（7 日）報導，路易威登客服人員證實這個消息，稱 8 月 10 日是最後一天營業。一位熟知品牌和商場內部事務的消息人士透露，門市停運為租約正常到期所致。

在路易威登在前灘太古里精品店正式開業之前，這家巧克力店所在的鋪位，最初被用於充當銷售鞋服產品的快閃空間。

在點評軟體上，大部分網友稱門市服務態度較好，有儀式感，包裝精緻，但價格相對市面上其它巧克力品牌更高，口味卻不夠出眾。

一位消費者坦言，前灘太古里距離傳統商業區較遠，如果沒有送禮需求，一般不會考慮前往該店購買。

類似評價也出現在社交媒體上，送禮是許多消費者購買路易威登巧克力的首要原因。

這意味著，除了奢侈品牌形象帶來的溢價，消費者可能對巧克力本身的口感以及品牌本身試圖強調的歷史、工藝，既不夠熟悉，也沒有給予足夠關注。這可能是目前許多奢侈品牌集體湧入食品、餐飲領域後面臨的挑戰。

奢侈品牌湧入食品和餐飲領域的潮流，始於新冠肺炎疫情期間。Maison Margiela、Maison Kitsuné、Ralph Lauren 等品牌將咖啡店以子品牌形式進行連鎖化營運。背後原因也很簡單，即通過增加體驗延長價值鏈路，吸引更多人進店。