〈財報〉轉虧為盈！孫正義押對輝達、台積電跟甲骨文 軟銀Q1獲利大超預期

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-07 17:30

日本軟銀集團今 (7) 日公佈 2025 財年第一季 (截至 6 月 30 日) 財報，交出一份遠超市場預期的成績單。當季淨利達 4218.2 億日元，不僅連兩季獲利，較一年前虧損 1742.8 億日元大幅改善，也優於分析師預估的 1582.3 億日元，成功實現轉虧為盈。

（圖：Shutterstock）

軟銀旗下旗艦投資部門願景基金 (Vision Fund) 成為第一財季獲利的最大動力，該基金第一財季投資收益達 7268.4 億日元，獲利 4513.9 億日元，實現價值成長 48 億美元，為軟銀貢獻了 4514 億日元利潤。這項顯著改善主要得益於科技股估值普遍回暖，特別是軟銀在輝達的持股。

軟銀財報顯示，輝達 (NVDA-US) 股價在 6 月為止一季飆漲 46%，為軟銀帶來可觀收益。

願景基金第二季表現同樣強勁，利潤為 4514 億日元，一掃去年同期虧損陰霾。該基金的價值成長得益於科技股整體修復，以及部分上市和非上市投資組合公司的優異表現。

上市公司持股中，除輝達外，叫車公司 Grab、線上汽車平台 Auto1 Group SE、倉儲機器人公司 Symbotic 等價值回升，而在非上市資產方面，印度外賣平台 Swiggy Ltd. 及其他部分印度私人企業投資也帶來正面回報。

軟銀在晶片股投資上也收穫頗豐，輝達和台積電 (2330-TW)(TSM-US) 為核心持股。截至 3 月底，軟銀對輝達的持股增至逾 30 億美元，充分享受了 AI 熱潮帶來的股價上漲紅利。來自輝達的收益部分抵銷了軟銀因出售 T-Mobile 和阿里巴巴股份而產生的投資損失。

在獲利回升的背景下，軟銀董事長孫正義正推動一系列規模空前的 AI 計畫，其中「星際之門」(Stargate) 計畫備受矚目。該計畫是跟 OpenAI 和甲骨文合作，打算投資 5000 億美元在美國建造資料中心和 AI 基礎設施。

此外，軟銀也深度參與 OpenAI 融資，正主導一輪 400 億美元融資，並打算追加 300 億美元投資。

為給 AI 策略轉型準備充足資金，軟銀一直在剝離非核心資產。在出售阿里巴巴和德國電信長期持股後，軟銀 6 月透過出售 T-Mobile US Inc. 股票籌集約 48 億美元，8 月又出售價值 30 億美元的 T-Mobile 股票。

市場人士對軟銀做法表示認可，Alpha Binwani Capital 創辦人 Ashwin Binwani 認為，軟銀長期前景謹慎樂觀，業務將持續擴張，波動是逢低買進機會。