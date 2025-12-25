美股連三年雙位數漲幅 分析師：2026 年難再現大好年

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-25 04:08

根據《路透》周三 (24 日) 報導，美國股市可望連續第三年繳出雙位數漲幅，但分析師普遍認為，2026 年要再複製近年的亮眼表現，難度明顯升高。

分析師普遍認為，美股2026 年要再複製近年的亮眼表現難度明顯升高。(圖:Shutterstock)

自 2022 年 10 月啟動的美股牛市，在 AI 熱潮、降息環境以及經濟持續成長帶動下不斷走高。標普 500 指數今年以來上漲逾 17%，2024 年全年漲幅達 23%，2023 年更勁揚 24%。

‌



獲利成長與 AI 仍是關鍵動能

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 指出，要再創雙位數報酬，市場必須「所有引擎全速運轉」。他預估，標普 500 指數 2026 年底目標為 7,400 點，較目前水準上漲約 7%。他表示，雖然明年市場仍可能走高，但不利因素增加，恐難再現「大好年」。

不過，部分機構對後市仍相對樂觀。德意志銀行 (DB-US) 預估，標普 500 目標上看 8,000 點，隱含漲幅約 16%。

科技七雄與其他成分股差距收斂

市場多頭主要寄望於企業獲利前景。LSEG 獲利研究主管 Tajinder Dhillon 表示，標普 500 企業 2026 年獲利預估成長逾 15%，延續 2025 年約 13% 的增幅。與過去由少數科技巨擘領漲不同，未來獲利成長預期將更為分散。

數據顯示，包括輝達 (NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 在內的「美股科技七雄」2024 年獲利成長達 37%，但標普 500 其餘成分股僅成長 7%。至 2026 年，市場預期科技七雄獲利成長將放緩至 23%，其他成分股則可望提升至 13%，差距明顯收斂。

Man Group 首席市場策略師 Kristina Hooper 指出，其他 493 檔標普成分股的獲利動能已有改善跡象，這有助於支撐指數表現。不過，她也提醒，在估值已偏高的情況下，未來股市上漲更仰賴獲利成長，而非本益比擴張。

AI 投資回報成市場焦點

推升股市估值的重要因素之一，是市場對 AI 的高度期待，包括資料中心等基礎建設支出，以及應用需求快速成長。然而，近期投資人開始質疑龐大資本支出的回報，拖累科技與 AI 概念股表現。

LPL Financial 首席股票策略師 Jeff Buchbinder 表示，若企業開始縮減既定的資本支出計畫，市場對 AI 投資回報的信心可能動搖，屆時股市恐面臨盤整，甚至小幅回落。

聯準會政策與歷史因素交織

投資人普遍認為，股市能否續強，關鍵在於經濟放緩程度是否足以壓抑通膨、促使聯準會進一步降息，但又不至於引發衰退。

PNC Financial Services Group 首席投資策略師 Yung-Yu Ma 指出，聯準會是否維持鴿派立場，將是影響市場的主要推動力之一。投資人也關注下任聯準會主席人選。

從歷史經驗來看，2026 年前景呈現喜憂參半。LPL Research 指出，自 1950 年以來的七次牛市中，進入第四年的平均漲幅為 12.8%，其中六次為正報酬。但 CFRA 數據顯示，期中選舉年股市表現相對疲弱，標普 500 平均僅上漲 3.8%，明顯低於總統任期其他三年的平均漲幅。