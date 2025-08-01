鉅亨網編譯段智恆 2025-08-01 22:20

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美國總統川普周五 (8/1) 在 7 月非農就業報告公布後再度發文施壓聯準會 (Fed) 主席鮑爾，要求立即降息。川普在社群平台上寫道：「太少、太晚。『慢郎中』鮑爾是一場災難。降息吧！好消息是，關稅正為美國帶來數十億美元收入！」

非農爆冷！川普再催鮑爾降息 Fed面臨政策轉向壓力(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

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這番言論緊隨非農數據爆冷出爐之後。美國 7 月非農新增就業僅 7.3 萬人，遠低於市場預期，且前兩月數據遭大幅下修近 26 萬人，失業率升至 4.2%，勞動參與率降至近三年低點，顯示就業市場顯著降溫。市場因而強化對 Fed 降息的押注，利率期貨顯示 9 月降息機率已升至約 75%，全年降息預期重新回到 50 個基點以上。

利率期貨顯示 9 月降息機率已升至約 75%。(圖：ZeroHedge)

全年降息預期重新回到 50 個基點以上。(圖：ZeroHedge)

7 月非農就業數據大幅不及預期，且前值遭大規模下修，顯示美國勞動市場降溫速度快於預期，為 Fed 的政策路徑增添更多不確定性。儘管薪資成長仍維持在 3.9% 的年增率，但失業率上升與勞動參與率下滑，顯示就業需求減弱壓力正在擴散。

非農數據公布後，美債殖利率大幅下滑，兩年期殖利率單日重挫 18 個基點，美元指數同步走弱，金價因而攀高。與此同時，美股在非農報告公布後持續承壓，並延續先前受川普新關稅與亞馬遜 (AMZN-US) 財報失色影響的跌勢，道瓊早盤一度大跌超過 500 點。

兩年期殖利率單日重挫 18 個基點。(圖：ZeroHedge)

美元指數同步走弱。(圖：ZeroHedge)

金價因而攀高。(圖：ZeroHedge)

市場人士指出，就業疲軟與失業率上升的「壞消息」，對川普而言可能是「好消息」，因為這將迫使 Fed 更快降息。有外媒評論直言：「非農數據疲弱推升降息預期，Fed 是否需要緊急降息？」

對市場而言，疲弱的數據既加深了降息預期，也引發對經濟動能不足的擔憂，特別是在川普新關稅措施可能進一步增加企業成本之際。Fed 主席鮑爾本周稍早曾重申須警惕通膨風險，但隨著勞動市場降溫加劇，政策制定者恐陷入「通膨與經濟放緩」的兩難。