鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-01 21:44

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美股主要指數周五 (8/1) 開低走弱，道瓊早盤重挫逾 500 點，投資人同時消化美國總統川普推出的新一輪關稅、亞馬遜疲弱財報，以及 7 月非農就業數據不如預期，這些因素加劇市場對經濟放緩的擔憂並推升聯準會 (Fed) 降息預期，美債殖利率大幅下滑、股市連續一周承壓。

〈美股早盤〉川普新關稅+非農爆冷 主要指數開低走低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 560 點或近 1.30%，那斯達克綜合指數跌近 400 點或近 1.9%，標普 500 指數跌近 1.4%，費城半導體指數跌近 2.7%。

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美股周五走低，公債價格上揚，因美國 7 月就業報告顯示新增非農就業低於預期，強化市場對聯準會 (Fed) 降息的押注。標普 500 指數期貨下跌 1%，預示本周跌勢恐延續。2 年期美債殖利率重挫 16 個基點至 3.79%，美元走軟。利率期貨顯示，交易員押注 Fed 在 9 月降息機率達 66%，並完全反映 10 月降息。

美國非農就業新增 7.3 萬人，低於市場預期，且前兩月數據被大幅下修，失業率小升至 4.2%，顯示就業市場持續降溫。GDS Wealth Management 的 Glen Smith 表示：「這份就業報告比預期疲弱，反映雇主在宏觀經濟不確定性下仍持觀望態度。就業成長放緩已持續數月，這一趨勢可能推動 Fed 最快於今秋降息。」

高盛資產管理的 Alexandra Wilson-Elizondo 則認為，就業數據的疲弱直接挑戰了 Fed 本周會議的鷹派立場，「舉證責任已轉向，若勞動市場進一步走弱，可能迫使 Fed 即使面對通膨憂慮仍降息。」

此外，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 也警告，若決策者遲遲不降息，恐對就業市場造成不必要損害。LPL Financial 首席經濟學家 Jeff Roach 指出，就業數據的下修部分最具啟示性，顯示「市場將重新調整降息預期，這也強化我們對 Fed 可能在 9 月降息的看法。」

與此同時，美國總統川普宣布新一輪關稅措施，將美國對全球商品的平均稅率推升至歷史高位，並設定 10% 的基準稅率，對貿易順差國課徵 15% 以上關稅。高盛策略師 Lotfi Karoui 則警告，雖然全球企業債信用風險指標降至 18 年低點，但經濟成長風險與通膨壓力的不確定性，仍足以支持投資人持續保留避險部位。

截至台北時間周五（8/1）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.71%，至每股 209.05 美元

蘋果日前公布上季 (2025 年第 3 季，6 月底止) 財報輕鬆打敗市場預期，整體營收成長 10%，是 2021 年 12 月以來最佳單季表現，iPhone 業績意外亮眼，反映消費者為了規避美國總統川普關稅而出現的提前採購潮。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 6.45%，至每股 219.01 美元

亞馬遜第二季營收年增 13% 至 1,677 億美元，高於市場預期的 1,621 億美元；由於對營業利潤的預期較低以及 AWS 雲業務增速低於競爭對手，部分投資者選擇獲利了結。

Reddit(RDDT-US) 早盤股價上漲 14.72%，至每股 184.23 美元

Reddit 的每日活躍用戶連續第二季超越市場預期，年增 21%，達到 1.104 億。公司營收年增 78%，達 5 億美元，遠高於 FactSet 共識預期的 4.26 億美元。廣告收入成長 84%，達到 4.65 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月非農新增就業報 7.3 萬人，預期 10.6 萬人，修正後前值 14 萬人

美國 7 月失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.1%

美國 7 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

美國 7 月平均每小時薪資年增率報 3.9%，預期 3.8%，修正後前值 3.8%

美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 7 月勞動參與率報 62.2%，前值 62.3%

美國 7 月製造業 PMI 終值預期 49.5，前值 52.9

美國 7 月 ISM 製造業指數預期 49.5，前值 49.0