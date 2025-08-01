鉅亨網編譯段智恆 2025-08-01 19:30

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根據《彭博》周五 (8/1) 報導，美國總統川普自 4 月在白宮玫瑰園揭示關稅方案以來，歷經數月談判後，日前公布最新修訂版本，平均稅率仍高達 15%，約為一年前的 6 倍，儘管投資人反應較 4 月初平靜，市場仍憂心全球經濟將迎來遞延性衝擊。

川普新關稅方案上路 全球經濟恐現遞延衝擊(圖：REUTERS/TPG)

此次方案設下 10% 的基準稅率，對貿易順差國課徵 15% 以上關稅。其中，瑞士產品稅率高達 39%，加拿大部分商品則被課徵 35%。亞股周五下跌 0.7%，歐洲 Stoxx 600 指數挫逾 1%，美股期貨跌近 1%。雖跌幅不及 4 月初，但市場仍保持謹慎。

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經濟學者示警：恐引發全球需求萎縮

芝加哥大學布斯商學院教授、前國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家拉加恩 (Raghuram Rajan) 警告，這將對全球需求構成「嚴重衝擊」，恐迫使多國央行考慮降息以因應經濟放緩。《彭博》經濟研究估算，美國平均關稅自川普重返白宮後累計上升 12.8 個百分點，恐在 2 至 3 年間使美國國內生產毛額 (GDP) 下滑 1.8%，並推升核心物價 1.1%。

部分國家因貿易協定獲豁免，例如加拿大與墨西哥得以利用《美墨加協定》(USMCA) 規範避開部分衝擊，歐盟、日本與南韓也因汽車關稅協議而相對受惠。反之，遭課 39% 重稅的瑞士，法郎匯率應聲走弱。

未來仍有更多產業性關稅待公布

新關稅方案提供製造業一定確定性，但不確定因素仍多。川普預計數周內另行宣布針對藥品、半導體、關鍵礦產等產業的關稅。美國法院也仍在審理「對等關稅」的合法性。此外，川普更在地緣政治議題中頻繁動用關稅威脅，例如因政治爭議威脅巴西、因與俄羅斯關係警告印度，並針對加拿大承認巴勒斯坦國的計畫施壓。

中國目前仍暫時不受此次新稅波及，雙方在斯德哥爾摩談判後達成暫時休戰，維持現有關稅水準。但川普亦新增條款，允許對「轉運貨品」加徵 40% 關稅，矛頭劍指中國，卻未明確說明認定標準。

Fed 降息空間受限 通膨風險仍待觀察

聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前表示，雖然部分官員主張降息，但 Fed 需持續防範通膨風險。他指出，關稅可能帶來「一次性價格上揚」，但若通膨效應持續，將成為政策風險。