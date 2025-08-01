鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-01 20:20

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綜合外媒報導，美國總統川普周五 (8/1) 再度公開施壓聯準會 (Fed) 要求降息，並表示若主席鮑爾拒絕降息，Fed 理事會應「接管控制權」。

川普再轟鮑爾 要求Fed理事會「接管控制權」(圖：REUTERS/TPG)

川普在社群平台 Truth Social 發文稱：「『慢郎中』鮑爾必須立刻大幅降息！如果他繼續拒絕，理事會應該接管控制權，做大家都知道該做的事！」

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圖：川普 Truth Social

這番言論是在 Fed 本日前決議維持利率不變後發表的。鮑爾在會後記者會上未明確暗示 9 月降息，市場預期今年僅有一次降息，這引發川普的不滿。他也批評鮑爾在政策與 Fed 總部翻修計畫上的表現，並再次揚言更換主席。

財政部長貝森特 (Scott Bessent) 日前在接受《CNBC》採訪時表示，預計川普可在年底前宣布鮑爾的繼任人選，並透露已在彙整候選名單。他指出，明年初聯準會理事會將有兩個職位出缺，包括理事庫格勒 (Adriana Kugler) 任期於 1 月屆滿，以及鮑爾任期在 5 月屆滿後是否選擇離任，屆時可能形成支持降息的多數派。

本次 7 月利率決策以 9 票贊成、2 票反對通過，為 30 多年來首次有兩名理事會成員投下反對票。這兩位持異議的理事為華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼(Michelle Bowman)，顯示 Fed 內部對利率政策的分歧升高。

鮑爾則重申，在川普新關稅政策的經濟影響仍不確定下，Fed 當前的立場依然適切。他強調未來仍可能降息，但需視經濟數據與通膨走勢而定。