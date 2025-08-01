鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-01 20:40

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美國勞工統計局 (BLS) 周五 (8/1) 公布的 7 月非農就業報告遠遜預期，而且前兩個月數據遭大幅下修，讓三個月平均新增就業人數創下新冠疫情以來新低。不只如此，該月失業率小幅攀升也超乎預期。這份報告清楚顯示美國就業市場顯著降溫，市場也隨之強化聯準會(Fed)9 月降息預期，甚至完全消化 10 月降息。

遠遜預期！美7月非農就業僅新增7.3萬人 Fed 9月降息機率衝破7成 (圖：REUTERS/TPG)

具體來看，7 月新增就業僅 7.3 萬人，遠低於市場預期的 10.4 萬人，且前兩個月數據被大幅下修近 26 萬人，使近三個月平均新增就業數降至僅 3.5 萬人，創疫情以來最低。另外失業率小升至 4.2%，參與率降至 62.2%，為近三年低點。疲弱的就業數據加上大幅下修強化市場對 Fed 降息的押注，利率期貨顯示 9 月降息機率攀升至逾七成，並完全反映 10 月降息。

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遠遜預期！美 7 月非農就業僅新增 7.3 萬人，失業率攀升。(圖：ZeroHedge)

高盛資產管理的 Alexandra Wilson-Elizondo 指出：「這份報告直接挑戰了 Fed 的鷹派立場，持續的勞動市場疲軟恐迫使 Fed 在通膨憂慮下仍不得不降息。」

7 月失業率升至 4.2%，凸顯就業市場疲軟。(圖：ZeroHedge)

7 月非農就業報告：

非農新增就業報 7.3 萬人，預期 10.6 萬人，修正後前值 1.4 萬人

失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.1%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

平均每小時薪資年增率報 3.9%，預期 3.8%，修正後前值 3.8%

平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

勞動參與率報 62.2%，前值 62.3%

就業疲弱與修正成焦點

根據報告，5 月新增就業被下修 12.5 萬人至僅 1.9 萬人，6 月則下修 13.3 萬人至 1.4 萬人，使得過去兩月幾乎未見淨新增。貝萊德 (BCS-US) 投資組合經理 Jeff Rosenberg 直言：「真正的重點是修正，這提高了 Fed 在 9 月降息的可能性。」

5 月新增就業被下修至僅 1.9 萬人，6 月則下修至 1.4 萬人，使得過去兩月幾乎未見淨新增。(圖：ZeroHedge)

家庭調查則顯示，就業人數減少 26 萬人，為今年第三大單月降幅，失業人口增加至 183 萬人，創 2021 年底來最高；非裔失業率亦升至自 2021 年 10 月以來高點。

家庭調查則顯示，就業人數減少 26 萬人，為今年第三大單月降幅。(圖：ZeroHedge)

此外，勞動參與率降至 62.2%，連續三個月下滑，主要集中在核心勞動年齡族群。部分經濟學家認為，川普政府的移民政策收緊，導致外籍勞工退出勞動市場，加劇勞動供給萎縮。

勞動參與率降至 62.2%，連續三個月下滑，主要集中在核心勞動年齡族群。(圖：ZeroHedge)

薪資成長放緩、就業結構偏向醫療

平均時薪年增率為 3.9%，略高於預期，但增速整體趨緩。7 月時薪月增 0.3% 至 36.44 美元，反映薪資壓力並未大幅推升通膨風險。工作時數小幅回升至 34.3 小時。

7 月平均時薪年增率為 3.9%，略高於預期，但增速整體趨緩。(圖：ZeroHedge)

產業方面，醫療與社會救助是主要亮點，分別新增 5.5 萬與 1.8 萬就業人數；聯邦政府則連續第六個月減員，累計自今年初以來減少 8.4 萬人，部分因川普削減政府支出政策延伸至依賴聯邦資金的大學與非營利機構。製造業、專業服務及其他主要產業變動不大。

產業方面，醫療與社會救助是主要亮點，分別新增 5.5 萬與 1.8 萬就業人數。(圖：ZeroHedge)

Fed 面臨降息壓力 川普持續施壓

此份疲弱的非農報告與數據下修，加上消費與企業支出降溫跡象，讓市場對 Fed 的降息預期升溫。LPL Financial 首席經濟學家 Jeff Roach 認為：「數據疲弱將促使市場重新調整降息時點，這鞏固了我們對 Fed 最快 9 月降息的看法。」

川普在報告公布後再度發文施壓 Fed，要求主席鮑爾盡快降息，以支撐經濟。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 亦警告，若政策遲遲不轉向，恐對勞動市場造成不必要損害。

《彭博》首席經濟學家 Anna Wong 指出：「這次報告顯示勞動需求下降速度快於供給，鮑爾必須重新評估其對勞動市場仍穩健的說法，降息時間恐早於原本預期的 12 月。」

根據芝商所 FedWatch 工具，市場預期 Fed 在 7 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率逾七成，維持利率不變機率僅約兩成(下圖一)；10 月降息可能性高達九成，維持利率不變機率僅不到一成(下圖二)。

圖一：芝商所 FedWatch 工具