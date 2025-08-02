鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-02 00:40

‌



綜合外媒周五 (8/1) 報導，美國密西根大學 7 月消費者信心指數終值升至 61.7，創 5 個月新高，主要受股市上漲提振現況評估，但對未來景氣與通膨風險的疑慮仍壓抑整體信心。當月現況指數升至 68，為 6 個月高點，但預期指數下滑至 57.7。

美7月密大消費信心升至5個月高點 通膨預期降溫(圖：REUTERS/TPG)

美國 7 密大月消費者信心指數終值升至 61.7，創 5 個月新高。(圖：ZeroHedge)

‌



調查顯示，消費者對通膨的預期持續回落。民眾預期未來一年的通膨率為 4.5%，低於 6 月的 5%；未來 5 至 10 年的長期通膨預期降至 3.4%，為 1 月以來最低，顯示部分價格壓力趨緩。

調查顯示，消費者對通膨的預期持續回落。(圖：ZeroHedge)

然而，密大調查主任 Joanne Hsu 指出，雖然股市持有者的信心有所改善，但非股市持有者的信心下降，抵銷部分漲幅，且大多數消費者仍對經濟前景持保守態度。

許表示，儘管通膨預期下滑，但消費者仍懷疑通膨風險是否真正消退，對失業率的看法也更悲觀。調查顯示，57% 的受訪者預期失業率將上升，高於去年同期的 35%。最新就業數據也顯示，7 月至今三個月的平均就業增幅為疫情以來最低，進一步加深這種擔憂。

此外，消費者對商業環境的預期依舊低迷，且擔心通膨和失業率的變化將直接影響自身狀況。Joanne Hsu 指出：「即便近期有所改善，消費者對未來商業環境的看法依然疲弱，且失業率預期偏高，顯示消費者可能因風險上升而採取更謹慎的財務行為，導致支出放緩。」