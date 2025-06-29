鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-29 21:50

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本週重點國際財經大事包括：美國最新非農就業報告出爐，主要經濟體公布最採購經理人指數 (PMI)，川普關稅大限將至。此外，本週還有多位聯準會 (Fed) 官員發表談話，其中包括主席鮑爾、今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員古爾斯比 (Austan Goolsbee) 等人。值得注意的是，本週五 (7/4) 適逢美國獨立紀念日美股休市一天，前一天週四 (7/3) 美股僅交易半天。

本週操盤筆記：美國非農就業報告、主要經濟體PMI、川普關稅大限(圖：REUTERS/TPG)

本週操盤筆記 (0630-0704)

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1. 美國 6 月非農就業報告

美國 6 月非農就業報告將於本週四 (3 日) 公布，備受投資人關注。市場認為，一旦就業市場明顯轉弱，Fed 最快可能在 7 月就啟動降息。根據《路透》調查，預估美國 6 月新增就業人數為 11 萬人，低於 5 月的 13.9 萬人。

在非農報告出爐前，市場將先觀察週二 (7/1) 公布的 JOLTS 職缺數據、週三 (7/2) 的 ADP 民間就業報告，以及週四同步公布的初領失業救濟金人數，掌握勞動市場走向。

Fed 主席鮑爾雖持續主張對降息保持審慎，因關稅恐推升通膨風險，但若本次就業報告出現薪資成長疲弱、失業率攀升等訊號，可能促使決策官員提前行動。

Manulife John Hancock Investments 聯合投資策略長 Matthew Miskin 表示，花旗的美國經濟驚奇指數 (Economic Surprise Index) 近期走弱，顯示公布的經濟數據頻頻低於華爾街預期。Miskin 指出：「5 月的數據偏軟，因此 6 月的數據勢必會被放大檢視。如果經濟數據進一步惡化，市場可能就會開始緊張。」

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 指出，若數據顯示就業明顯降溫與失業率上升，將提高 Fed 提早降息的機率。

2. 主要經濟體 PMI

本週主要經濟體也將陸續公布採購經理人 (PMI) 數據，包含美國、歐元區、日本、中國等，其中美國還將揭曉 6 月 ISM 製造業與非製造業指數報告，投資人將緊盯這些數據，觀察美國關稅政策與政治不確定性對經濟的影響。

MUFG 分析師 Derek Halpenny 表示，只要本周數據稍微轉弱，市場對 Fed 7 月降息的預期就可能迅速升溫。

3. 川普關稅大限

美國總統川普的對等關稅最後期限僅剩 10 天，白宮與各國談判時間所剩無幾，貿易框架協議時程表一再推遲，而此時正值美國經濟出現惡化跡象，市場信心面臨嚴峻考驗。

白宮最新說法指出，7 月 9 日不再是關鍵時限，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 稱談判可能延至美國勞動節 9 月 1 日。商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 曾承諾「將陸續公布協議」，但至今未見具體成果。貝森特警告，約 20 國可能從 7 月 9 日起恢復高關稅，部分稅率恐達 50%。

川普先前表示，美國已和 4 或 5 個國家達成協議，並指出，美國已經與許多國家談判，美國預計在接下來一周半的時間發函給各國，告知他們如果想在美國做生意，必須支付什麼樣的價格。他說，美國與很多國家都互動良好，但部分國家將會失望，因為他們要支付關稅。

4.Fed 官員談話

全球央行總裁將於週二舉行小組會談，其中包括 Fed 主席鮑爾、歐洲央行總裁拉加德、日銀總裁植田河男、英國央行總裁貝利等人。尤其投資人聚焦 Fed 主席鮑爾發表的談話，以一窺未來利率政策走向。

除了鮑爾外，本週還有芝加哥央行總裁古爾斯比 (今年 FOMC 投票委員) 和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (2027 年 FOMC 投票委員) 也將陸續發表談話。