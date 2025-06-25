鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 00:42

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (24 日) 出席國會眾議院金融服務委員會的聽證會，指出近期通膨與勞動市場表現將影響貨幣政策方向，儘管當前尚未啟動降息，但若通膨放緩、就業市場惡化，不排除提前降息的可能性。他也強調，部分關稅效應預期將自 6 月至 7 月數據中開始顯現。

降息有譜？鮑爾鬆口：通膨放緩就可能提早動手！(圖：REUTERS/TPG)

與此同時，鮑爾還表示，Fed 與其他監管機構即將公布針對「加強型補充槓桿比率」(enhanced Supplementary Leverage Ratio, eSLR) 的調整草案，盼藉此強化銀行在美國公債市場的仲介角色。

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市場預期變化中 鮑爾不排除提前降息

在與國會議員問答中，有議員提到 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 曾暗示 7 月可能降息。對此，鮑爾回應：「很多道路都有可能」，並坦言若接下來數據顯示通膨低於預期，或就業市場轉弱，Fed 將有提前降息的空間。

他指出，目前尚未啟動降息，是因專業預測普遍預期關稅將推升今年通膨。Fed 決策必須謹慎，等待更多數據確認關稅實際影響。他預計在 6 至 7 月的經濟數據中能看到關稅帶來的物價壓力，但同時也對「關稅影響可能小於預期」的說法持開放態度，若為真，將對政策方向產生實質影響。

當議員質疑，為何當前數據與去年 9 月降息時類似卻仍按兵不動，鮑爾解釋，當時是擔心失業率急升，如今勞動市場依然穩健，「只要經濟強勁，我們就可以暫緩降息」。

通膨壓力仍存 房市與加密貨幣議題引關注

在聽證會書面證詞中，鮑爾提到短期通膨預期上升，與關稅政策有密切關聯，但長期通膨預期依然錨定在 2%。住房相關通膨仍具「頑強性」，雖然近期房租通膨已穩步下行，但整體住房通膨數據可能要經三至四年才完全反映。

面對議員詢問「Fed 政策是否壓抑住房供給」時，鮑爾回應，Fed 無法改變美國長期住房供應不足的現實。他強調，利率政策對房市確有影響，但這是壓制通膨、回復價格穩定的重要機制。

另有議員關注加密貨幣監管進程。鮑爾表示，Fed 近期已刪除與「聲譽風險」相關的銀行監管措辭，銀行只要遵守「穩健與安全」原則，便可自由參與加密貨幣活動。他預期未來該領域將有更多發展，並肯定國會針對穩定幣立法草案的進展。

擬鬆綁 eSLR 鮑爾：有助銀行仲介公債

鮑爾也在聽證會中提及，Fed 與其他監管機構預計本周公布調整加強型補充槓桿比率 (eSLR) 的草案，這項資本規則調整將有助於銀行更積極參與美國公債市場的仲介行為。

根據《彭博》報導，此草案內容可能把大型銀行控股公司 eSLR 要求從 5% 下修至 3.5% 至 4.5%，銀行子公司資本要求則從 6% 下調至相同區間。鮑爾指出，目前的槓桿比率在某些情況下會抑制銀行從事低利潤、低風險的業務，例如美國公債市場的交易仲介。他強調，調整後將「鼓勵更多仲介行為」。

銀行業者與部分監管官員指出，現行規則導致銀行在市場壓力時無法靈活處理低風險資產。對此，鮑爾表示，他長期以來就支持調整槓桿比率，未來也會徵詢公眾意見，討論是否應排除特定資產如公債、存款準備金等項目。

金融穩定與資本規範之間尋求平衡

儘管放寬 eSLR 有助於銀行提升市場流動性，但也有批評者警告，過度放鬆資本規範恐導致金融體系風險升高。這項規則自 2018 年實施以來，至今仍是監管強度的重要象徵。

Fed 宣布將於周三 (25 日) 召開董事會會議，討論此資本規則調整草案，美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 則預計周四 (26 日) 進行討論。鮑爾在會中表示，他期待透過這項變革，讓金融系統在維持穩健的前提下，發揮更有效的市場仲介功能。

聚焦本業應對挑戰 不評論川普批評

對於以色列與伊朗衝突可能對經濟造成的影響，鮑爾表示他不願臆測。當被問及伊朗網路攻擊是否可能對美國金融體系構成威脅時，鮑爾指出，Fed 已要求銀行保持高度警覺，央行自身也持續關注此一風險。他強調，「在網路安全領域，永遠不能掉以輕心」，並相信 Fed 具備足夠資源來因應潛在威脅。