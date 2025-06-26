鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-26 01:00

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (25 日) 再赴國會參議院作證時表示，川普政府提出的大規模關稅計畫可能會帶來更持久的通膨壓力，這使得央行在考慮降息時必須更加謹慎。他重申 Fed 目前維持利率不變，並表示通膨走勢仍存在高度不確定性。

關稅非一時之痛！鮑爾作證次日重申Fed不急著降息(圖：REUTERS/TPG)

關稅恐非一次性衝擊 Fed 審慎以對

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鮑爾指出，雖然傳統經濟理論認為關稅影響可能只是一次性價格上漲，但實際情況可能更複雜。他警告：「這不是自然法則，我們不能假設它不會帶來持續性的物價壓力。」他強調，Fed 作為維持物價穩定的機構，必須管理這項風險。

他補充，即使近期通膨數據略低於預期，但若關稅通膨在夏季真正反映到消費者價格上，Fed 將無法輕率採取降息行動。「我們正在觀察 6 月與 7 月的數據。如果價格真的上升，並開始持續，那就會影響政策方向。」

通膨變數大 官員看法分歧

雖然 Fed 上周維持利率在 4.25% 至 4.5% 區間不變，但點狀圖顯示決策官員對今年是否降息出現明顯分歧。19 位官員中，10 人預期年內會降息兩次或更多，但仍有 7 人認為不該降息。

鮑爾表示，目前難以預測關稅的最終形式與規模，因此政策決策需格外謹慎。他坦言：「這和過去不同，我們沒有現代的前例，我們對估計必須保持謙遜。」

通膨若受控 將考慮提前降息

儘管關稅帶來不確定性，鮑爾仍不排除在通膨壓力若持續受控的情況下提前降息。他說：「我們沒有要急著行動，但若價格穩定，會比預期更早啟動降息。」市場目前普遍預期 Fed 可能在 9 月與 12 月會議降息。

Fed 也正在密切關注即將於 7 月 9 日到期的關稅談判期限。若未能與貿易夥伴達成協議，美國將對多數進口產品實施高達 50% 的關稅，這可能加劇通膨壓力與經濟衝擊。

國會壓力升高 鮑爾回應批評

在聽證會上，共和黨參議員莫雷諾 (Bernie Moreno) 批評鮑爾對關稅的態度有政治偏見，甚至說他是「由一個不想讓你繼續任職的人任命的」。鮑爾則強調，Fed 的決策不會受政治干擾，並指出川普第二任期提出的關稅規模遠大於第一任期。