Nike財報淨利暴跌86%、但股價反彈逾15%！市場看好轉型成長潛力

鉅亨網新聞中心 2025-06-29 19:20

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儘管美國運動服飾巨頭 Nike (NKE-US) 公布了近三年來最糟糕的季度財報，淨利潤年比暴跌 86% 至 2.11 億美元，營收也創下自 2022 年第三季以來的新低，但轉型前景仍獲市場肯定，Nike 股價在週五（27 日）大漲 15.19%，創下近年單日最大漲幅。

Nike財報淨利暴跌86%、但股價反彈逾15%。(圖：Shutterstock)

Nike 在最新一季營收達 111 億美元，略高於分析師預期，但仍為自 2022 年第三季以來的最低水準。淨利潤重挫至 2.11 億美元，是自 2020 年以來最差紀錄，較去年同期暴跌 86%，凸顯公司當前正面臨嚴峻挑戰。

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從業務來看，Nike 自營數位通路營收年減 26%，成為最大拖累；批發業務也下滑 9%，僅門市銷售小幅成長 2%。區域表現方面，大中華區收入年減 21%，北美、歐洲、中東及非洲市場也錄得超過 10% 的衰退。

然而，儘管財報數據「慘烈」，市場反應卻相當正面。主因是投資人原本預期數據可能更差，而實際數據反而「低於預期但優於恐慌」，帶來心理層面的反彈。Nike 股價因此強勢修復，技術面亦脫離年內低點，吸引部分資金進場。

在財報電話會議中，Nike 重申「Win Now」與「Sport Offense」兩大轉型策略。新任執行長 Elliott Hill 表示，Nike 將專注於核心運動產品線，提升產品更新節奏與庫存效率。他強調：「當我們專注於運動時，就能贏。」其中，跑步產品銷售已實現高個位數成長，為品牌注入正面動能。

財務長 Matthew Friend 則指出，目前為轉型過程中最痛苦的階段，預期未來幾季可望見到明顯改善。他表示，這次令人失望的業績數據其實正是轉型壓力的集中反映，但許多負面因素已接近觸底。

除了業績挑戰，Nike 亦需面對外部風險，如美國關稅政策的變化。公司估計，新關稅政策將導致成本增加約 10 億美元。為分散風險，Nike 積極調整供應鏈配置，將部分產能轉移至東南亞，同時實施調價以維持毛利率。

Nike 表示，目前自中國出口至美國的商品比重已從 16% 降至個位數，大幅降低潛在政策風險。這些策略獲得投資人認可，也為 Nike 股價注入支撐力。

不過，對比競爭對手，Nike 仍顯遜色。Adidas 本季營收年增 13%，露露檸檬 Lululemon (LULU-US) 則受惠高階定位與國際擴張，營收年增 7.3%。然而，投資人對 Nike 中長期策略調整已建立初步信心，股價反彈正反映這股轉機預期。