鉅亨網編譯段智恆 2025-06-28 02:31

‌



美國 5 月核心通膨意外回升，使物價壓力進一步偏離聯準會 (Fed) 的 2% 目標，為今年夏季接下來的通膨與就業數據增添關鍵性，不僅將決定 Fed 是否重啟降息，也可能左右美國總統川普對現任主席鮑爾的態度與施壓力道。

美5月核心通膨升溫+支出轉弱 Fed觀望降息與川普施壓交織(圖：REUTERS/TPG)

通膨升溫 + 支出轉弱 經濟降溫跡象浮現

‌



根據美國商務部周五 (27 日) 公布數據，5 月個人支出與所得皆意外下滑，核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率卻加速至 2.7%，高於 4 月的 2.6% 與市場預期，整體 PCE 通膨雖僅上升至 2.3%，但仍背離 Fed 目標。投資人當下反應為強化對今年內降息的押注，預期降息幅度可能高達 3 碼(75 個基點)，遠高於 Fed 目前預估。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「真正的隱憂是所得與支出同步下滑，這些數據正反映出經濟正在轉弱的訊號。」

市場擔憂通膨可能因川普關稅而在未來數月進一步升溫，但目前數據難以釐清其傳導影響，BMO 資本市場高級經濟學家 Sal Guatieri 指出：「這份報告無法改變 Fed 的觀望立場，核心物價略升仍不足以釐清關稅對通膨的實際衝擊。」

鮑爾觀察通膨傳導 川普考慮提前提名接班人

Fed 主席鮑爾日前於國會聽證會上表示，6 月與 7 月的通膨數據將是觀察關稅是否真正傳導至終端價格的重要依據，「若沒有明顯反映，我們也會接受傳導低於預期的可能，這將影響政策方向。」

外界普遍認為，這些數據也將影響川普對鮑爾任期最後一年多的處理方式。目前 Fed 基準利率維持在 4.25% 至 4.5%，川普已多次批評其太高，並不符經濟需求。

報導指出，川普團隊正在研擬提早宣布接班人選，希望透過影響輿論與市場預期，對現行政策路徑產生壓力。雖此舉從未有前例，但潛在風險頗高。

Columbia Threadneedle 資深分析師 Ed Al-Hussainy 直言：「我不會把太多信任寄託在一套與現任 Fed 方針分歧的影子政策，市場心理可能會因此出現不可預測的劇烈變化。」

降息與否仍未定 貿易與通膨走向成關鍵

目前距離鮑爾任期結束 (2026 年 5 月) 僅剩七次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。川普最早能於 2025 年 2 月提名下一任理事──庫格勒 (Adriana Kugler) 任期屆滿──但實質影響恐有限。儘管如此，市場已開始臆測川普口袋名單上的潛在人選，包括現任理事華勒(Christopher Waller)。

Fed 歷任主席多半在任期結束前三至四個月獲提名，美國前總統歐巴馬曾提前於 2009 年 8 月續任柏南奇 (Ben Bernanke)，而鮑爾則因提名過程爭議，直到 2022 年 5 月才完成二度任命。

在 9 月 FOMC 會議前，Fed 將迎來 6 至 8 月的通膨與就業數據。若通膨如預期走高，則現行利率政策將獲得驗證；反之，若通膨與就業同步降溫，則可能促使官員轉向川普希望的降息立場。