鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-26 20:37

‌



美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (26 日) 公布最新數據顯示，美國第一季經濟成長表現不如預期，與此同時個人消費支出意外創下自疫情以來最疲弱表現，顯示美國內需動能明顯減弱，市場對第二季成長的期待也更趨保守。

美國首季GDP再下修至-0.5% 個人消費創疫情以來最疲弱(圖：REUTERS/TPG)

具體來看，2025 年第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值下修至 - 0.5%，低於前次上修後前值 - 0.2%，也遠遠不及去年第四季的 2.4% 增速，為 3 年來首次出現萎縮，證實美國經濟明顯放緩。

‌



美國第一季經濟成長表現不如預期。(圖：ZeroHedge)

下降主要反映了進口的增加以及政府支出的減少。儘管投資和消費者支出有所增長，但未能完全抵消上述負面影響。

另外，美國第一季消費者支出季增年率從初值的年增 1.7%，一路下修至 1.2%、最終僅剩 0.5%，為自 2020 年疫情爆發以來最差的單季表現，對 GDP 貢獻僅 0.31 個百分點，遠低於前一季的 1.21 個百分點。

美國第一季消費者支出季增年率最終僅成長 0.5%，為自 2020 年疫情爆發以來最差的單季表現。(圖：ZeroHedge)

反映實際內需動能的「民間最終銷售額」也同步下修，由原估的 2.5% 降至 1.9%，凸顯家庭與企業支出均趨保守。此外，貿易逆差拖累 GDP 4.76 個百分點，政府支出也小幅減少。

通膨方面，聯準會 (Fed) 關注的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數第一季季增年率終值報 3.5%，略高於前次修正值 3.4%，與初值持平，比去年第四季的 2.6% 加速成長，顯示價格壓力仍高。

美首季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 3.5%，顯示價格壓力仍高。(圖：ZeroHedge)

貿易逆差擴大 出口創疫情來最大跌幅

最新公布的 5 月商品貿易逆差也加劇了經濟憂慮。美國 5 月商品貿易赤字擴大 11.1% 至 966 億美元，遠高於市場預期的 861 億美元。其中，出口大減 5.2%，為疫情初期以來最大跌幅，主因原油等工業品出貨量銳減；進口則幾乎持平，維持在 2,758 億美元水準。

第一季進口激增曾對 GDP 造成重大拖累，單季拉低 GDP 達 4.66 個百分點。雖然企業庫存增加對 GDP 有所貢獻 (2.59 個百分點)，但仍無法抵銷貿易逆差的影響。

分析指出，企業為因應川普政府上路的新關稅政策，提前進口商品導致數據失真。不過這些扭曲效應可能在第二季反轉，進口下滑將對 GDP 帶來正面影響。

耐久財與失業數據好壞參半

另一方面，美國製造業設備需求出現亮點。5 月企業核心資本財訂單月增 1.7%，創今年以來最大增幅；出貨量亦成長 0.5%。整體耐久財訂單大增 16.4%，為 2014 年以來最大，主要受波音訂單激增推動。

但就業市場的壓力也浮現。根據勞工部數據，上周持續申請失業救濟人數升至 2021 年 11 月以來新高，顯示失業者重新就業難度加大，反映勞動市場緊俏情況正逐步舒緩。