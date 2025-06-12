鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 02:30

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根據《彭博》周三 (11 日) 報導，美中高層貿易談判本周進一步凸顯華府對出口管制政策的重大調整：原本被視為防止敏感技術流向中國的美國出口限制，如今正式納入雙邊談判的籌碼，並與稀土元素出口、學生簽證及其他議題綁在一起。

美中稀土談判新焦點：美國出口管制成籌碼(圖：REUTERS/TPG)

出口管制納入談判 美中稀土角力再起

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知情人士透露，中國對稀土的壟斷地位及限制出口供應給依賴關鍵原料的美國製造商，是這項政策轉變的核心原因。美國政府原本強調「國安」作為出口管制的依據，但近期卻將其作為與中國談判的籌碼，讓北京對美國科技產業的戰略供應鏈充滿不確定性。

美國官員指出，川普政府過去數周內陸續對半導體設計軟體、飛機引擎零件、化學品和核材料實施出口限制，並撤銷中國學生的簽證，以迫使中國履行上個月日內瓦會談的承諾。

美中倫敦談判 出口許可與稀土相互綁定

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 表示，此次倫敦談判主要是為確保中國履行日內瓦協議，當時出口管制議題尚未納入討論。不過，另一位高階官員透露，美方這次透過出口限制迫使中國履行其先前在日內瓦的承諾。

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 在《CNBC》採訪時坦言：「當他們拿出稀土磁材作為籌碼時，我們也拿出我們的牌，告訴他們『美國太偉大、太強大，不容許被如此對待』。」

知情人士指出，如果中國最終批准所有關鍵礦物出口許可，美國將解除部分最近新增的出口限制。然而，如果北京未履行承諾，川普政府可能不僅維持限制，還準備對飛機引擎零件等產品實施更多限制，甚至可能針對華為等中國企業加大制裁。

學生簽證及晶片出口成槓桿工具

本周雙方會談達成的協議細節尚未完全公開，但川普周三在社群平台 Truth Social 上發文強調：「中國將立即提供所有磁材及必要稀土元素，美方也將依協議向中國提供相應物資。」他提到學生簽證議題，卻未提及具體的出口管制措施。

知情人士透露，美國商務部在日內瓦會談後的數周內，針對多個產業陸續祭出限制措施，部分情況甚至未告知其他主管機關，顯示政策溝通不順暢。

專家分析，儘管美國本次僅承諾撤銷上個月新增的限制，但這也可能讓中國藉機要求撤銷更早的限制措施，並增加未來談判的複雜性。

科技戰角力升溫 晶片軟體首當其衝

美國近來強化對中國科技企業的出口管制，包括研擬針對被制裁企業的子公司列入出口黑名單，甚至考慮對中國科技巨頭加大制裁。知情人士指出，川普政府在倫敦談判前就已在內部討論何時啟動新一輪制裁措施，以免影響談判進程。