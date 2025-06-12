WSJ：美中達成初步協議 中國對稀土出口許可設六個月期限

鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 01:54

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《華爾街日報》(WSJ)周三 (11 日) 援引知情人士消息報導，中國計劃對出口美國的稀土元素發放的許可證設置為期六個月的限制，這將使北京在貿易談判中握有更大籌碼，同時為美國製造業增添不確定性。

WSJ：美中達初步協議 中國對稀土出口許可設六個月期限(圖：REUTERS/TPG)

中美倫敦談判初步達成協議

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在倫敦最新一輪中美高層貿易談判結束後，中國同意暫時恢復對美國汽車製造商及其他產業的稀土出口許可，但僅限六個月有效。此舉是在雙方繼上個月於日內瓦達成初步停火協議後，為維持談判氛圍而進行的。

知情人士指出，作為交換，美方談判代表同意放寬部分近期對中國產品的出口限制，涉及飛機引擎及相關零件，以及乙烷 (塑膠製造的重要原料) 等。

稀土許可證為談判加上變數

北京方面希望透過對稀土出口的把控，為未來談判保留談判籌碼。與中國高層官員有接觸的人士透露，北京決心維持對這類關鍵原材料的出口主導地位。

在倫敦會談期間，中國同意立即批准美國企業提出的稀土出口申請，不過該協議仍需美國總統川普及中國國家主席習近平最終核准。據消息人士指出，一旦雙方首腦完成批准，最早一周內即可批准相關申請。

與此同時，美國方面也將開始逐步取消反制措施，包括對飛機引擎和乙烷的出口管制。

川普發文稱協議完成但仍需批准

川普周三在 Truth Social 上發文稱，與中國達成的「貿易停火」協議已完成，但仍需他本人與習近平的最終批准。他寫道：「中國將立即提供所有磁材及所需稀土元素。」不過，他並未進一步說明中國的承諾細節。

稀土出口長期以來一直是北京在對美談判中的一大籌碼。今年 5 月中旬的日內瓦會談後，雙方一度期待出口許可恢復順利。然而，美國方面指責中國在許可審批上動作緩慢，北京則反指責華府破壞協議精神。

知情人士指出，中國預計近期簽發的臨時稀土許可證，將主要涵蓋用於電動車、風力渦輪機、消費電子產品及軍事設備等產業的元素。