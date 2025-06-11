鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 20:53

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美國總統川普周三 (11 日) 在 Truth Social 發文宣布，與中國的貿易協議已「敲定」，雙方將互相供應關鍵資源。川普指出，中國將立即向美國提供「所有需要的磁鐵產品」(Full Magnets)及所有必要的稀土元素；美方則承諾對中國學生赴美就讀大學的限制放寬，作為相關讓步。

川普稱美中稀土供應達共識 雙方互釋善意(圖：REUTERS/TPG)

他在發文中指出，這項協議尚待他與中國國家主席習近平最終核准。他也形容，美中關係「非常良好」。

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圖：川普 Truth Social

全文如下：

「我們與中國的協議已完成，尚待我與習主席最終核准。中國將立即完整供應磁鐵產品，以及所有所需的稀土。同樣的，我們將依照協議內容向中國提供相關項目，包括讓中國學生赴美就讀大學（我一直都很支持！）。我們將對中國商品課徵總計 55% 的關稅，而中國則對美國商品課徵 10% 的關稅。雙邊關係非常良好！感謝大家關注此事！」

美中雙方代表周二在倫敦舉行的第二天高層會談後透露，雙方已就貿易問題達成協議框架。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 向記者表示：「我們已就如何落實日內瓦共識及兩國元首通話內容達成框架。」

此舉正值中國對多項稀土元素及磁鐵產品實施出口限制之際，雙方關係日益緊張。稀土元素對汽車及國防產業至關重要，而中國在稀土供應鏈中居於壟斷地位，約占全球稀土產量的 60%，並負責全球約 90% 的稀土精煉作業，意味著中國也從其他國家進口稀土進行加工。

美方官員曾多次警告，中國在稀土供應鏈的主導地位對美國轉向可持續能源供應構成戰略挑戰。