美中倫敦會談 何立峰：中方對經貿磋商有誠意 也有原則

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-12 05:00

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據《央視》報導，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。

美中雙方進行坦誠、深入對話，就各自關心的經貿議題深入交換意見。（圖：Shutterstock）

據《央視》周三（11 日）報導，美中雙方進行坦誠、深入對話，就各自關心的經貿議題深入交換意見，就落實兩國元首 6 月 5 日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。

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何立峰表示，本次會議是在兩國元首今年 6 月 5 日戰略共識指引下展開磋商，中方對中美經貿問題的態度和立場一貫。中美經貿關係的本質是互利共贏，中美在經貿領域合則兩利、鬥則俱傷。貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。

何立峰說，雙方應通過平等對話、互利合作解決經貿分歧，中方對經貿磋商是有誠意，也有原則。

何立峰稱，下一步，雙方要按照兩國元首通話達成的共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作。

中方重申，雙方應相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承諾的誠信精神和切實履行共識的努力行動，共同維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話，推動中美經貿關係行穩致遠。

美國總統川普周三表示，美方與中國的貿易框架已大功告成，其中內含一項協議，北京將「預先」供應稀土，而美國將准許中國籍學生進入美國大學。

川普在社群媒體平台 Truth Social 上貼文說：「我方與中國的協議完成，仍待習近平和我同意。」他形容美中關係「非常良好」。

中國鷹派官媒《環球時報》前總編胡錫進周三對此表示，中美分歧很多，但總體上分為兩個方面。一是如何將關稅降下來。可以想見，美方希望中國多買美國貨，但問題在於，美國產品必須對中國有用，而且美方提供的價格和品質能在國際市場上有競爭力。