美中倫敦談判落幕 盧特尼克：目前不再調整對中國關稅

美國對中關稅「不再變動」

‌



盧特尼克在接受《CNBC》節目《Money Movers》專訪時,面對主持人詢問「美國現行對中國關稅是否不會再變動?」時直言:「你可以這麼說,絕對不會再變。」(You can definitely say that.)