鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 01:30

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根據《CNBC》周三 (11 日) 報導，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 受訪時表示，儘管美中尚未敲定完整貿易協議，但美國對中國的現行關稅水準將不再調整。此言論適逢兩國結束倫敦高層談判之際，引發市場關注。盧特尼克的說法是在受訪中回應主持人提問，並非官方正式公告。

美中倫敦談判落幕 盧特尼克：目前不再調整對中國關稅(圖：REUTERS/TPG)

美國對中關稅「不再變動」

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盧特尼克在接受《CNBC》節目《Money Movers》專訪時，面對主持人詢問「美國現行對中國關稅是否不會再變動？」時直言：「你可以這麼說，絕對不會再變。」(You can definitely say that.)

美國總統川普稍早也透過 Truth Social 發文指出，美國對中國的整體關稅將達到 55%，不過白宮官員隨後向 CNBC 澄清，該數字並非新措施，而是包含原本對所有中國進口產品的 30% 總體關稅，加上部分特定商品已經適用的 25% 稅率。白宮方面尚未對盧特尼克的說法做出正式回應。

川普是在倫敦高層貿易會談結束後幾小時發出這則全大寫的貼文。他表示協議已「完成」，但仍需獲得他本人與中國國家主席習近平的最終批准。

稀土供應與進口許可疑慮

川普在貼文中提到，根據倫敦會談成果，「中國將立即提供美國所需的所有磁材和必要稀土元素」。隨後，他又補充寫道：「習主席和我將密切合作，開放中國市場給美國貿易。」

盧特尼克在《CNBC》受訪時指出，這周的談判讓雙方建立了「日內瓦臨時休戰協議」(Geneva truce) 的共識。他強調，中國此前一直「緩慢批准」稀土出口，因此華府也採取報復措施，包括對中國學生簽證加強審核。

盧特尼克說：「我們曾處於互相惹惱的狀態。」但川普上周與習近平的一通電話「改變了一切」。他補充說，中方將立即核准美國企業申請的磁材進口申請案。

然而，對於中國承諾的細節，進口商仍存在疑慮。《華爾街日報》(WSJ) 報導，中國僅同意對美國公司簽發為期六個月的臨時許可證，意味著北京每半年就能審視一次是否續發許可，增加美國企業供應鏈的不確定性。