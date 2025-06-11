鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 23:00

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《彭博》周三 (11 日) 援引知情人士消息報導，香港的退休金基金經理已初步擬定計畫，一旦美國失去最後的 AAA 主權信評，將在最短三個月內大幅減持美債部位。

傳香港退休基金擬減持美債 應對美國信評風險(圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，香港投資基金公會與香港受託人公會等行業組織，周三與強積金管理局討論了這項方案。由於討論屬私人會議，相關人士不願具名。根據香港現行規定，若美國信用評等遭下調，強制性公積金 (MPF) 體系管理的 1.3 兆港元 (約 1,660 億美元) 資產中，美債部位不得超過基金淨值的 10%。

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穆迪 (Moody’s) 上月調降美國主權評等後，目前唯一仍維持最高 AAA 評級的，只剩日本的 R&I Ratings。雖然 R&I 表示短期內沒有下調美國評等的計畫，但強積金管理局上月已要求基金經理準備「應變計畫」。

倫敦證券交易所集團旗下的富時羅素 (FTSE Russell)，作為業界普遍採用的 MPF 全球政府債指數供應商，本月初應業界要求完成了一份美債減持方案分析，作為討論基礎。

香港受託人公會主席劉嘉時 (Ka Shi Lau) 證實，該公會與投資基金公會已向監管機構提交有關潛在影響及分析資料，並確認了周三的會議。強積金管理局與富時羅素均拒絕評論此事，投資基金公會則未有回應。

此舉凸顯了美國主權評等若遭調降，將可能觸發香港嚴格投資規範的限制。雖然全球多數投資者並不要求 AAA 評級作為投資美債的門檻，但對於香港強積金來說，若美債評級失守 AAA，可能迫使資產配置大幅調整。

知情人士指出，一旦美債評等遭 R&I 調降，富時羅素指數中的美債權重將必須大幅下修。美國公債目前占該指數的 46.37%，居各國之冠。要符合 10% 的持有上限，基金經理將需要將美債部位降至約 9%，以預留市場波動緩衝空間。

知情人士表示，若發生降級情況，基金經理計畫在三到六個月內完成再平衡，轉向其他同樣擁有 AAA 評級且市值較大的主權債券，如德國和新加坡等。

資料顯示，FTSE 指數自成立以來，以避險後計算的年報酬率為 1.03%。先前，基金經理已要求監管機構重新考慮該投資限制，但當局回應要求各受託人制定應變計畫，並在必要時「及時且有序」調整資產配置。