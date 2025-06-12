鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 00:10

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《紐約郵報》(NY Post) 報導，美國總統川普近日在專訪中表示，對與伊朗達成核協議的信心逐漸減弱，導致國際油價周三 (11 日) 漲逾 2%，市場對協議破局的疑慮升溫。市場分析師指出，川普對談判失去信心的談話，令油價、黃金及美債殖利率同步攀升，反映出投資人對協議可能破局的擔憂正在升高。

川普對伊朗核協議信心動搖 國際油價應聲走揚(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，7 月交割的布蘭特原油期貨上漲 2.49%，至每桶 66.60 每元；8 月交割的布蘭特原油期貨上漲 2.12%，至每桶 68.29 美元。

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川普在訪談中坦言：「我不知道。我之前認為可以達成協議，但現在愈來愈——不太有信心了。」他補充說，伊朗方面似乎在拖延談判，令人遺憾，「但比起幾個月前，我現在對於協議達成的信心大幅降低。」

當被問及伊朗是否可能放棄核計畫時，川普直言：「如果他們不簽協議，他們就不會擁有核武器；如果他們簽了協議，他們也同樣不會擁有核武器。所以從這個角度來看，最終結果是一樣的。」

但他也強調：「當然，如果可以不用戰爭、不用人命傷亡的方式達成協議，那會更好。只是現在看起來，他們對達成協議的熱情似乎沒有之前那麼高。我認為他們會犯下錯誤，但我們拭目以待，時間會證明一切。」

至於中國在伊朗問題上的影響力，川普則說：「我只覺得，也許他們 (伊朗) 不想達成協議，我能說什麼？也許他們想達成協議。所以這意味著什麼？還沒有定案。」

在日前的《福斯新聞》(Fox News) 訪問中，川普也承認，伊朗在談判中變得「更加強硬」。他並在前一天向媒體表示，伊朗是「強硬的談判對手」，並重申美國絕不會允許德黑蘭在本土濃縮鈾。此前部分報導曾指白宮已放寬相關要求，對此川普予以澄清。