本週操盤筆記：美科技巨擘財報週、主要經濟體PMI、Fed褐皮書

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-20 21:50

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本週操盤筆記 (0421-0425)

1. 超級財報週

特斯拉、Google 母公司 Alphabet 本週替「美股七雄」財報揭開序幕，另外英特爾財報也備受市場矚目，AI 需求前景、雲端服務供應商資本支出，以及關稅對後續營運的衝擊會是投資人關心的焦點。由於美國關稅政策顛覆全球經貿秩序，投資人想要從這些具指標意義的科技企業財報，得知它們如何因應不斷變化的經濟前景。

2. 主要經濟體 PMI

美國、歐元區與英國將同步公佈 4 月製造業與服務業 PMI 初值，視為觀察企業與消費者信心受損程度的第一個窗口。美國製造業投入物價指數尤其值得關注，或揭露關稅落地後的成本傳導。歐元區 PMI 方面，密切注意新出口訂單是否開始走弱。

分析師預計，在 10% 進口關稅已生效、對等關稅雖暫緩但仍懸而未決的背景下，4 月數據或將進一步走高。丹麥銀行分析師指出：「本期 PMI 報告至關重要。在當前成長擔憂加劇的環境下，貿易不確定性或已壓制新訂單。」

3.Fed 褐皮書

除 PMI，聯準會將發布經濟狀況褐皮書。報告將提供地區經濟的詳細調查資料，幫助外界了解政府政策及不確定性在多大程度上影響了企業決策。

Fe 主席鮑爾上週警告，川普近期推動的關稅政策可能推升通膨、拖累經濟成長，讓 Fed 在「穩定物價」與「充分就業」的雙重政策目標之間面臨艱難抉擇。

隨後，美國總統川普再度對鮑爾發難，他上週在社群媒體上表示「鮑爾的撤換愈快愈好！」，並批評他「總是太慢、總是錯誤」，未能及時跟進其他央行降息，錯失穩定市場的時機。

儘管川普曾表態不會在鮑爾任期 (至 2026 年 5 月) 屆滿前撤換他，但這次公開喊話，已引發市場對 Fed 獨立性是否受到政治干預的疑慮。