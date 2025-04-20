面板級封裝大咖再加一 SpaceX傳自建700X700產線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-20 10:50

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業界指出，SpaceX 採用的技術為扇出型面板級封裝 (FOPLP) 技術，可整合更多不同晶片，並直接在面板上進行重佈線層 (RDL)，但與台積電所瞄準的線距 2um 的方向不同，其產品線距多在 15um 以上，尺寸也遠大於現階段市面上常見的 510X515、600X600 與 310X310。

據了解，美系低軌衛星大廠原先是委外交由歐洲 IDM 大廠製造，不過近期預計向新加坡商取得授權，藉此建立自有面板級封裝產線，將衛星射頻晶片、電源管理晶片等進行共同封裝，一方面是符合現階段「美國製造」的背景，另一方面則是可透過掌握封裝技術，強化衛星系統的垂直整合能力。