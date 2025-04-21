〈走進中國〉關稅戰引發美國進口車震盪 多品牌按下暫停鍵 漲價潮即將來襲？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-21 07:30

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由美方挑起、已持續數日的關稅戰，對原產美國的豪華品牌進口車產生影響正開始加速顯現。

「店裡已經發通知了，所有產自美國的進口車已取消預定。」4 月 15 日，北京某寶馬 4S 店銷售人員說，根據最新通知，受關稅戰影響，寶馬 X7 等多款原產於美國的寶馬品牌進口車，只銷售現車，價格不受影響，若消費者預訂非現車，無法保證領車時間。

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「Model S 和 Model X 現在已經不接受訂車，以後不好說。我們算了一筆賬，要繼續賣的話，至少要漲價 30%，競爭力就完全沒有了，現在只能去庫裡找找有沒有現車。」有特斯拉 (TSLA-US) 門市銷售人員表示。

據《財聯社》報導，五天前（4 月 11 日），特斯拉中國官網顯示，Model S/X 已不再提供單獨 Model S/X「訂購新車」選項。

4 月 14 日，針對「通用汽車 (GM-US) 旗下高端進口車平台道朗格暫停在華接收新訂單」傳聞，通用中國回應稱，目前市場環境變化很快，所以通過支付意向金表達購車意願，但不構成汽車購買協議。

「現在各個渠道的價格也都是參考價，不包括全部相關稅費，不是最終的銷售價格。」通用中國表示。

除了關閉預訂窗口，目前美國進口車終端市場的另一普遍做法是直接漲價。

據一位奔馳 4S 店銷售人員介紹，近期關稅戰是導致部分車型價格上漲的根本原因。「GLE 350 車型是德國產的，故價格沒有影響，但 GLE 450 車型是在美國生產，所以現在的價格要比之前上調了 2～3 萬元左右。」

另有林肯 4S 店表示，領航員 2024 款車型未受影響，但即將於 4 月底上市的 2025 款車型，可能會漲價，漲幅暫不得知。

「我們現在也不知道怎麼辦，還在等通知。不過目前看來，今年的日子不好過。」一位從事美系進口車業務業界人士稱。

相比原產美國進口車，業界普遍認為，關稅戰對當下中國汽車出口的影響微乎其微。

乘聯分會的數據顯示，中國汽車 2024 年出口美國僅 11.6 萬台，佔中國汽車總體出口數量的比率僅 1.81%。

「中國自主品牌在海外很多地方還有提升份額的較大空間。」乘聯分會秘書長崔東樹表示，中國汽車在美國基本沒有銷售，因此貿易戰對中國自主品牌汽車的負面影響基本沒有。