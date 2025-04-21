〈走進中國〉關稅戰引發美國進口車震盪 多品牌按下暫停鍵 漲價潮即將來襲？
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-21 07:30
由美方挑起、已持續數日的關稅戰，對原產美國的豪華品牌進口車產生影響正開始加速顯現。
「店裡已經發通知了，所有產自美國的進口車已取消預定。」4 月 15 日，北京某寶馬 4S 店銷售人員說，根據最新通知，受關稅戰影響，寶馬 X7 等多款原產於美國的寶馬品牌進口車，只銷售現車，價格不受影響，若消費者預訂非現車，無法保證領車時間。
「如果非要訂非現車，也不是不可以，但是需要加價至少（人民幣，下同）30 萬元，且等待時間少則半年、多則一年。」該銷售人員說。
「Model S 和 Model X 現在已經不接受訂車，以後不好說。我們算了一筆賬，要繼續賣的話，至少要漲價 30%，競爭力就完全沒有了，現在只能去庫裡找找有沒有現車。」有特斯拉 (TSLA-US) 門市銷售人員表示。
據《財聯社》報導，五天前（4 月 11 日），特斯拉中國官網顯示，Model S/X 已不再提供單獨 Model S/X「訂購新車」選項。
4 月 14 日，針對「通用汽車 (GM-US) 旗下高端進口車平台道朗格暫停在華接收新訂單」傳聞，通用中國回應稱，目前市場環境變化很快，所以通過支付意向金表達購車意願，但不構成汽車購買協議。
「現在各個渠道的價格也都是參考價，不包括全部相關稅費，不是最終的銷售價格。」通用中國表示。
除了關閉預訂窗口，目前美國進口車終端市場的另一普遍做法是直接漲價。
據一位奔馳 4S 店銷售人員介紹，近期關稅戰是導致部分車型價格上漲的根本原因。「GLE 350 車型是德國產的，故價格沒有影響，但 GLE 450 車型是在美國生產，所以現在的價格要比之前上調了 2～3 萬元左右。」
另有林肯 4S 店表示，領航員 2024 款車型未受影響，但即將於 4 月底上市的 2025 款車型，可能會漲價，漲幅暫不得知。
「我們現在也不知道怎麼辦，還在等通知。不過目前看來，今年的日子不好過。」一位從事美系進口車業務業界人士稱。
相比原產美國進口車，業界普遍認為，關稅戰對當下中國汽車出口的影響微乎其微。
乘聯分會的數據顯示，中國汽車 2024 年出口美國僅 11.6 萬台，佔中國汽車總體出口數量的比率僅 1.81%。
「中國自主品牌在海外很多地方還有提升份額的較大空間。」乘聯分會秘書長崔東樹表示，中國汽車在美國基本沒有銷售，因此貿易戰對中國自主品牌汽車的負面影響基本沒有。
「中國自主的海外擴張有很多的機會，尤其是海外沒有汽車產業的國家對我們本土化還是很歡迎的，中國汽車的海外大部分市場銷量份額與中國的汽車產品競爭力有差距，有巨大的提升空間。」崔東樹說。
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