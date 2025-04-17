鮑爾：通膨失穩將壓抑就業 關稅恐讓Fed政策陷兩難

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-17 01:53

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三 (16 日) 於芝加哥經濟俱樂部發表演說，警告總統川普近期推動的關稅政策可能推升通膨、拖累經濟成長，讓 Fed 在「穩定物價」與「充分就業」的雙重政策目標之間面臨艱難抉擇。他強調：「沒有價格穩定，就無法達成長期的強健就業市場，這是我們政策的根基。」

鮑爾指出，目前基準利率維持在 4.25% 至 4.5% 區間，政策已具「適度限制性」，為決策者提供觀察空間。他說：「我們目前有足夠的空間等待更清晰的情勢，再考慮是否調整政策立場。」

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Fed 自 2024 年底連續三度降息後，今年初轉趨保守。儘管市場預期 6 月起將啟動降息，全年可能調降三至四碼，但鮑爾明言，當前由關稅引發的通膨與成長不確定性，讓決策需要更審慎。

他坦言，若通膨持續高漲、經濟同步減速，未來可能出現「雙重使命產生衝突」的情境。屆時將根據經濟距離各項目標的差距，以及實現所需時間，作出最合適的政策選擇。

根據 Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出物價指數（PCE），2 月年增率為 2.5%，預期 3 月落在 2.3% 至 2.6% 之間。鮑爾指出，川普祭出的關稅「極有可能造成短期通膨上升」，甚至可能帶來持久壓力。他強調，關稅傳導效應的強度與持續時間，以及 Fed 是否能穩定長期通膨預期，將是避免通膨失控的關鍵。

值得注意的是，近期市場與調查顯示短期通膨預期已上升。不過，鮑爾強調，聯準會關注的長期通膨預期目前仍與 2% 目標一致。他呼籲，政策應避免短期價格波動轉變為持久性物價壓力。

儘管經濟動能放緩，美國就業市場依然展現韌性。3 月非農新增就業 22.8 萬人，失業率維持在 4.2%。同月零售銷售年增 1.4%，表現優於市場預期，主要來自消費者在潛在關稅上路前提前購買汽車與其他耐久財。

然而，第一季經濟成長已現疲態。鮑爾表示，數據顯示經濟成長自去年底以來有所放緩。亞特蘭大聯準銀行預估第一季國內生產毛額 (GDP) 將下滑 0.1%。他指出，企業為避開關稅提前進口大量商品，反而壓抑當季 GDP，消費支出與信心指標也同步轉弱。

在演講後的問答環節中，鮑爾坦承關稅政策「很可能讓我們在今年剩餘時間內，更難實現政策目標」。他未明示利率未來走向，但重申當前政策設定能讓決策者耐心觀察，「這是審慎但積極的選擇，而非被動應對市場動盪」。

儘管鮑爾語氣謹慎，但他也指出，美國經濟「整體仍處於穩健狀態」，並重申就業市場仍接近充分就業水準。

此外，Fed 內部也出現政策觀點分歧。理事華勒 (Christopher Waller) 認為，若經濟明顯惡化，即使通膨尚未回落，也應考慮提前降息；反觀明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 則強調，當前仍應優先控制通膨。

鮑爾最後表示，Fed 將持續觀察貿易政策的發展與經濟數據變化，並在維持價格穩定與支撐就業市場之間，持續尋求平衡。

專家看法

Spartan Capital 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 指出，鮑爾的發言基本上是在警告市場，關稅可能會讓 Fed 陷入難題，無法兼顧控制通膨與促進經濟成長兩大任務。

他強調，這正是市場近幾周最擔憂的情況，如今由 Fed 主席親自證實，更加深投資人信心動搖。他也指出，美國第一季經濟成長明顯放緩，消費支出開始趨於溫和，顯示經濟動能轉弱。

Dakota Wealth 資深投資組合經理 Robert Pavlik 表示，Fed 目前選擇按兵不動，是因為仍看不清楚關稅與通膨走勢。他認為，Fed 想確認目前的物價壓力是否只是暫時現象，或是否會因關稅擴大而演變為更持久的通膨問題。

市場、投資人與 Fed 官員本身，其實都對川普政府的關稅策略感到困惑，因為政策反覆出現宣布、暫停與回撤，缺乏穩定性。若 Fed 過早行動，反而可能助長通膨壓力，這也是目前官員寧願耐心等待、避免過早降息的關鍵原因。

市場反應

市場對鮑爾言論反應謹慎。道瓊工業指數跌近 700 點或近 1.7%，那斯達克綜合指數跌逾 620 點或近 3.7%，標普 500 指數跌近 2.5%，費城半導體指數跌近 6.0%。