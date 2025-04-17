川普怒嗆鮑爾「該下台了！」 批聯準會動作慢半拍

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-17 20:10

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《華爾街日報》(WSJ) 報導，美國總統川普再度對聯準會 (Fed) 主席鮑爾發難，周四 (17 日) 在社群媒體上表示「鮑爾的撤換愈快愈好！」，並批評他「總是太慢、總是錯誤」，未能及時跟進其他央行降息，錯失穩定市場的時機。

圖：川普 Truth Social

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這番言論正值 Fed 與白宮因關稅與通膨議題再度出現政策分歧。鮑爾周三在芝加哥公開演說時警告，川普祭出的關稅可能會讓物價上漲，進而削弱經濟動能，讓 Fed 在「壓抑通膨」與「維持成長」間面臨艱難取捨。

川普則反擊稱，Fed 應效法歐洲央行 (ECB) 立刻降息。他在社群平台上發文表示：「鮑爾早該降息，像歐洲央行那樣，但現在至少也應該立刻行動！」

儘管川普曾表態不會在鮑爾任期 (至 2026 年 5 月) 屆滿前撤換他，但這次公開喊話，已引發市場對 Fed 獨立性是否受到政治干預的疑慮。

對此，鮑爾回應稱：「我們絕不會受任何政治壓力影響。任何人都可以發言，我們都沒意見。但我們會始終秉持獨立性與專業性，做出合適的政策決定。」

本周稍早，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也在彭博訪談中強調支持 Fed 獨立性，稱其是「必須被保護的珍貴機制」。

川普近期關稅政策也引發市場震盪。上周美債殖利率出現罕見的長天期上升、美元走弱的組合。市場人士擔憂，高關稅將推升美國進口物價，助長通膨壓力，進一步限制 Fed 降息的空間。