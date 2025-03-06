歐洲央行如期降息1碼 降息周期可能接近尾聲

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-06 21:27

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歐洲央行 (ECB) 周四 (6 日) 宣布再度降息 1 碼 (25 個基點)，這是自去年 6 月以來的第六次降息。歐洲央行表示，降息周期可能已接近尾聲，原因是通膨放緩以及經濟開始消化地緣政治變動帶來的衝擊。

此次降息後，歐洲央行存款利率 (Deposit Facility Rate)─即關鍵利率─降至 2.5%，主要再融資利率 (Main Refinancing Rate) 降至 4.0%、邊際貸款利率 (Marginal Lending Rate) 降至 4.25%。

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歐洲央行再次降息 1 碼，並且暗示降息周期接近尾聲。(圖：ZeroHedge)

歐洲央行聲明指出，隨著利率下降，企業和家庭的借貸成本減少，貸款成長也有所回升。雖然過去的利率上升仍在對信貸產生影響，整體借貸活動依然疲弱。值得注意的是，歐洲央行措辭有所改變，將貨幣政策描述為「顯著減少限制性」(meaningfully less restrictive)，這引發市場猜測，央行可能會在下月的會議上暫停降息，並不會再繼續降息，至少在短期內如此。

歐洲央行也再次強調，通膨降溫過程進展順利，並指出儘管 2024 年通膨有所回升，但歐元區的核心通膨 (去除食品、能源、酒精與煙草) 有所放緩。根據最新數據，2 月通膨增速降至 2.4%，低於 1 月的數字，並略微高於市場預期。

在經濟預測方面，歐洲央行下調今年和明年的成長預期，預估 2025 年將成長 0.9%，2026 年和 2027 年分別為 1.2% 和 1.3%。這一修正反映出歐元區在貿易政策以及更廣泛的政策不確定性中面臨的持續挑戰。

歐洲央行下修今、明年經濟預測，反映出歐元區在貿易政策以及更廣泛的政策不確定性中面臨的持續挑戰。(圖：ZeroHedge)

歐洲央行的降息決定與美國總統川普推動的強硬全球關稅政策密切相關。雖然對歐洲進口商品的具體關稅尚未確定，但川普已多次威脅將徵收關稅。歐洲領導人目前也在加大國防開支，應對烏克蘭局勢惡化的影響。這一轉變可能會對通膨、經濟增長及債務水準產生深遠影響。

歐洲各國正在計劃動用約 8,000 億歐元來增加軍事開支，這一舉措可能會刺激經濟成長，尤其是在軍事生產能力得以擴展的情況下。然而，並非所有歐盟成員國擁有像德國那樣寬裕的財政空間，這意味著額外的支出可能會加大預算壓力，並引發債券投資人的負面反應。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 強調不確定性已經加劇，可能對投資和出口造成比預期更大的影響。她指出，儘管歐洲央行的貨幣政策有助於支撐經濟成長，但外部因素，如美國的貿易政策和歐洲的軍事開支，將對未來的經濟增長、通膨和債務水準產生深遠影響。

拉加德還指出，儘管歐洲央行的通膨目標已經逐步實現，但未來的政策路徑仍充滿不確定性，尤其是在全球貿易環境和地緣政治變動的背景下。她強調，歐洲央行將密切關注這些外部因素，並根據經濟形勢調整政策。

歐洲央行的貨幣政策轉向「顯著減少限制性」，反映出央行對通膨目標的逐步接近。然而，外部挑戰，尤其是美國的貿易政策及歐洲的軍事開支，將可能對未來的經濟成長、通膨及債務水準產生深刻影響。對於歐洲央行未來是否繼續降息或進行暫停，市場仍將保持高度關注。