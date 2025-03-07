SK海力士退出CIS業務 專注衝刺全方位AI記憶
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-07 10:19
SK 海力士 6 日宣布退出 CMOS 影像感測器（CIS）業務，數百名相關人員將轉移至人工智慧 (AI) 記憶體領域，全力鞏固「全方位 AI 記憶體供應商」的地位。
SK 海力士表示，CIS 事業部自 2007 年成立以來，克服重重困難進入移動市場，取得了預期的成績，並獲得了僅靠存儲器無法實現的邏輯半導體技術和定制業務能力。
SK 海力士進一步指出，隨著最近 AI 時代的到來，該公司在 AI 內存領域取得了巨大成果，現在正處於重生為 AI 行業核心公司的重大轉折點。「CIS 業務部門擁有的技術和經驗對於加強公司的 AI 內存競爭力至關重要，因此做出了這一決定，以整合整個公司的能力。」
SK 海力士於 2008 年透過收購 CIS 開發商 Siliconfile 進入影像感測器市場。 2019 年，該公司在日本開設了 CIS 研發中心，並於同年推出了影像感測器品牌「Black Pearl」。
此後，雖然成功為三星可折疊手機 Galaxy Z Fold3/Flip3 系列和 Galaxy A 系列提供感測器，也曾向中國中階智慧型手機供應 CIS 組件，但仍未能大幅拓展業務，這被解讀為是智慧型手機市場需求下降、中國後來居上等因素所致。
SK 海力士在 2023 年削減了 CIS 研發投資，預計月產能已低於 7,000 片 12 吋晶圓，比 2022 年減少一半以上。根據全球市場分析機構 Yole 發布的分析數據，2023 年全球 CIS 市場規模中，SK 海力士以 4% 的份額居於第六，全年營收約 8.7 億美元。
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