SK海力士退出CIS業務 專注衝刺全方位AI記憶

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-07 10:19

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SK 海力士 6 日宣布退出 CMOS 影像感測器（CIS）業務，數百名相關人員將轉移至人工智慧 (AI) 記憶體領域，全力鞏固「全方位 AI 記憶體供應商」的地位。

SK 海力士表示，CIS 事業部自 2007 年成立以來，克服重重困難進入移動市場，取得了預期的成績，並獲得了僅靠存儲器無法實現的邏輯半導體技術和定制業務能力。

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SK 海力士進一步指出，隨著最近 AI 時代的到來，該公司在 AI 內存領域取得了巨大成果，現在正處於重生為 AI 行業核心公司的重大轉折點。「CIS 業務部門擁有的技術和經驗對於加強公司的 AI 內存競爭力至關重要，因此做出了這一決定，以整合整個公司的能力。」

SK 海力士於 2008 年透過收購 CIS 開發商 Siliconfile 進入影像感測器市場。 2019 年，該公司在日本開設了 CIS 研發中心，並於同年推出了影像感測器品牌「Black Pearl」。

此後，雖然成功為三星可折疊手機 Galaxy Z Fold3/Flip3 系列和 Galaxy A 系列提供感測器，也曾向中國中階智慧型手機供應 CIS 組件，但仍未能大幅拓展業務，這被解讀為是智慧型手機市場需求下降、中國後來居上等因素所致。