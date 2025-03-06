低波動股在風險回避情緒中走強 成為今年投資新選擇

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-06 20:25

‌



彭博周四 (6 日) 報導，近期由於美國關稅對經濟的影響引發的美股暴跌，讓某些股票類型迎來它們發光發熱的時機。低波動股票正在超越整體市場，並且證明當市場情況惡化時，它們的表現更為強勁。經過兩年表現平平後，低波動股票已成為 2025 年最優秀的投資主題之一，在彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 追蹤的 13 個主題中名列前茅。

根據 Integrity Asset Management 的投資組合經理 Joe Gilbert 表示，投資人至少要在今年剩餘時間內接受市場波動，他認為低波動股票是避險的理想選擇。

‌



SPLV 追蹤的是標普 500 指數中 100 檔波動性最低的股票，該檔 ETF 在 2 月的表現超越標普 500 指數 5.9 個百分點，為 2022 年 4 月以來最大增幅，並首次出現自去年 8 月以來的資金流入。USMV 也在同一期間的表現優於標普指數，為自 2019 年以來最好的表現。

這些亮眼的表現為這些 ETF 提供了一些喘息機會，這些 ETF 在過去兩年表現不佳。去年，它們每檔基金的表現均至少落後於基準指數 9.5 個百分點。

對於 22V Research 來說，持有一些波動較小的美國股票也成為 2025 年迄今為止表現最好的策略之一。這些股票包括金屬製品工程公司 Howmet Aerospace(HWM-US)、餐飲服務公司 US Foods Holding Corp.(USFD-US) 和能源生產商 Ovintiv Inc.(OVV-US)，該組合今年至今已上漲 6.5%，而標普 500 指數則下跌 0.7%。

22V Research 總裁兼首席市場策略師 Dennis DeBusschere 在報告中提到，隨著不確定性上升，以及市場情緒轉向風險回避，這些低波動股票的組合非常適合應對 2025 年市場的趨勢。

不過，在經過一段相對平穩的時期後，關於貿易戰的全面爆發再次使得投資者情緒波動。儘管標普 500 指數在本周一和二下跌至少 1.2%，但在周三美國總統川普對來自墨西哥和加拿大的新關稅豁免一個月後，股市有所回升。

對一些投資人來說，股市的下行正在提供一個逢低買入的機會。根據滙豐 (HSBC) 的策略師本周的報告，一些情緒指標和市場定位顯示，美國股市已經處於超賣狀態。