〈日股收盤〉美暫緩加墨汽車關稅 汽車股漲、日經連二紅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-06 15:32

‌



川普延後對加墨汽車製造商徵收關稅一個月，讓汽車類股熱烈歡呼，日經 225 指數 (NKY) (6 日) 開高一度上漲逾 400 點，隨後出現獲利了結賣盤壓抑指數漲勢，終場上漲 0.77% 或 286.69 點，報 37,704.93 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 1.22% 或 33.20 點，報 2,751.41 點。

‌



白宮發布聲明表示，對墨西哥和加拿大的汽車關稅延遲一個月實施。激勵日本汽車股走強，本田上漲 2.02%、日產汽車上漲 1.10%；豐田逆勢小跌 0.95%。

分析師認為，日本許多車廠都有在墨西哥投資，延後實施關稅能催動汽車股的買盤，不過目前市場仍對新關稅政策持謹慎態度。

焦點股部分，三菱重工業狂飆 10.79%。高盛周三 (5 日) 將其目標價自 2300 日元上修至 2,700 日元，評等從中性上調至買入。根據 InvestingPro 數據顯示，三菱重工股價過去一年報酬率已達到 84.6%。

其他國防概念股也持續受到熱炒，川崎重工業上漲 7.29%， IHI 上漲 2.56%。