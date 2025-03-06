美國2月裁員暴增245% 政府效率部門成最大推手

亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-06 21:12

‌



據咨詢公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (6 日) 公布數據顯示，美國 2 月裁員人數達到 172,017 人，相較於 1 月增幅高達 245%，創下自 2020 年 7 月新冠疫情期間以來新高，也是自 2009 年全球金融危機以來，2 月裁員數新高紀錄，此次裁員的主要原因來自於政府機構的縮編。

根據 Challenger 的數據，政府宣布裁員的數字達 62,242 人，涉及 17 個不同的聯邦機構。這些裁員大多是由美國總統川普推動的政府縮編政策─即「政府效率部門」(DOGE) 縮編政策─所造成的影響。川普政府的政策包括削減政府開支、取消合約以及應對貿易戰的恐懼，這些都成為裁員人數激增的原因之一。

‌



DOGE 由億萬富翁馬斯克領導，該部門的主要目的是提高政府運作效率，並大幅度減少政府開支。這一政策不僅包括凍結資金、削減政府開支，還導致了成千上萬的政府工作人員被裁撤，包括一些關鍵職位，如科學家和野生動物保護員等。

Challenger 公司指出，僅僅是「DOGE 政策」就占據 63,583 個裁員名額，這些裁員既涉及政府工作人員，也波及到政府承包商。

除了政府部門外，裁員浪潮也蔓延至民間企業。根據報告，零售業和科技產業遭受了較大影響。零售業 2 月裁員人數達 38,956 人，主要來自梅西百貨 (Macy"s)(M-US) 和 Forever 21 等公司。科技公司則宣布裁員 14,554 人，儘管這一數字較去年有所下降。

儘管美國失業率保持在 4.0% 左右，但裁員數字的急劇上升讓美國民眾對未來經濟感到擔憂。消費者調查顯示，美國民眾對通膨和裁員的擔憂逐漸加劇。根據日前 ADP 報告，2025 年 2 月的民間招聘成長放緩，僅增聘 77,000 人，這進一步加深了市場對經濟放緩的擔心。

然而，Challenger 報告指出，儘管裁員數字上升，部分行業仍然有招聘計畫。2 月共計宣布 34,580 個新招聘職位，與去年相比增加 159%。