DHL計劃裁員8千人 預估到2027年節省11億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-06 20:45

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國際快遞品牌業者 DHL 周四 (6 日) 宣布計劃今年在德國裁員約 8,000 人，作為其策略的一部分，目標是到 2027 年節省超過 10 億歐元 (約合 11 億美元)。此舉是在該物流公司公布年度營業利潤下降 7% 後作出的。

在消息公布後，DHL 在德國上市的股票上漲 10.50%，每股暫報 42.84 歐元，達到三年來的最高點。DHL 的股價在過去一年表現低於整個物流行業，至周二為止下跌了接近 11%。

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不過 Verdi 工會對此次裁員計畫表示批評並呼籲政治人物採取行動，否認此次裁員與其 3 月 4 日的薪資協議有關。工會指責現行法規和郵票價格漲幅不足，導致了這次裁員決定。

DHL 執行長 Tobias Meyer 曾告訴路透，該協議將讓公司在 2026 年之前損失 3.6 億歐元，而這也是裁員的原因之一。DHL 財務總監 Melanie Kreis 在分析師電話會議中表示，公司不預估與 Verdi 工會發生衝突。

根據滙豐銀行全球運輸與物流研究負責人 Parash Jain 的預測，由於需求放緩和供應鏈中斷的緩解，物流公司今年利潤成長可能會放緩。Jain 預計，全球貨櫃貿易和航空貨運量在 2025 年將放緩，甚至可能減半。

Meyer 在電話會議中表示，公司對美國總統川普暫停取消包裹「小額豁免」政策 (de minimis) 這一決策的影響不大。他還表示，儘管郵政與包裹業務 (P&P) 多年間面臨成本通膨和信件業務下滑的問題，公司並不打算將該業務拆分。

DHL 公布 2024 年稅前利潤為 58.9 億歐元，超過分析師預期的 58.1 億歐元。對 2025 年，該集團預估營業利潤將超過 60 億歐元，儘管分析師預測為 62.9 億歐元。這一預測未考慮關稅或貿易政策變動的潛在影響。