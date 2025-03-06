〈財報〉京東上季營收亮眼 美股盤前ADR大漲逾7%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-06 19:56

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中國電商巨擘京東周四 (6 日) 公布 2024 會計年度第四季與全年財報，由於大幅折扣和降價鼓勵顧客消費，推動強勁去年年底強勁銷售，去年第四季營收年增逾一成、淨利也成長逾一倍，繳出亮眼佳績。京東亮眼業績表現推動其美股 ADR 在周四盤前漲逾 7%。

此外，京東宣布，可能在未來 36 個月內回購最多價值 50 億美元的股票 (包括美國存託股票)。截稿前，京東 (JD-US) 周四美股 ADR 上漲 7.66%，每股暫報 47.11 美元。

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根據財報，京東去年第四季 (截至去年 12/31) 營收年增 13.4% 至人民幣 3,470 億元 (以下單位皆同)，主要受惠商品和服務收入分別提升 6.5% 和 8.1% 的助力，優於分析師預估的 3,323.5 億元。該季淨利報 99 億元，年增 190.8%，去年同期為 34 億元。

此外，上季營益年增 319.3% 至 85 億元、營益率報 2.4%、經調整後每股美國存託股 (ADS) 稀釋後獲利報 6.47 元，年增 203.8%。

按全年來看，京東營收年增 6.8% 至 11,588 億元、營益年增 48.8% 至 387 億元、營益率為 3.3%；全年淨利年增 71.1% 至 414 億元、淨利率為 3.6%，全年稀釋後 ADS 報 26.86 元，年增 76.4%。

京東執行長許冉表示：「隨著消費情緒穩步回升，我們將以更加樂觀的態度進入 2025 年。」她補充說，京東在季度活躍用戶和購物頻率等關鍵指標上實現了兩位數的成長，同時該公司大部分產品類別都實現了強勁成長。

分析指出，長期來看，京東是中國政府轉向消費驅動型成長的主要受益者之一。中國政府轉向消費驅動型成長在一定程度上是由全球宏觀經濟的不確定性所推動的。中國政府將在 2024 年下半年左右推出購買或更換家用電器和電子設備的獎勵措施。該公司也應該受惠去年 11 月雙十一購物季的延長。