美5月核心PCE增速全面放緩 強力支撐9月降息預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 22:20

美國聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標在 5 月增速全面放緩，年增幅創逾 3 年新低、月增幅創 6 個月新低，給今年 9 月降息預期提供強力支撐。

美國商務部經濟分析局 (BAE) 周五 (28 日) 公布數據顯示，剔除波動較大的食品與能源項目的 5 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.1%，創 6 個月以來最小增幅，符合市場預期，低於修正後前值 0.3%；在非四捨五入的基礎上，該指數僅上漲 0.08%，為 2020 年 11 月以來最低增速。

5 月核心 PCE 物價指數月增 0.1%，創 6 個月以來最小增幅。(圖：ZeroHedge)

按年來看，5 月核心 PCE 成長 2.6%，較 4 月的 2.8% 有所放緩，符合市場預期，為 2021 年初以來新低。

5 月核心 PCE 年升 2.6%，創逾 3 年新低。(圖：ZeroHedge)

5 月 PCE 年增年增 2.6%，符合市場預期且略低前值 2.7%；按月來看成長 0%，符合市場預期且低於前值 0.3%。

同日公布的另一份數據顯示，美國 5 月個人支出月增 0.2%，低於預期的 0.3% ，但高於修正後前值 0.1%，而經通膨調整後月增率報 0.3%，高於預期的 0.2%，也遠超前值 - 0.1% ；5 月個人收入月增率從 4 月的 0.3% 升至 0.5%，為 2023 年 1 月以來最大增幅，高於市場預期的 0.4%。

5 月個人支出月增 0.2%，低於預期的 0.3%。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，Fed 密切留意的 5 月「超級核心通膨」──剔除住房和能源以外的服務業通膨──月增率報 0.1%，創去年 10 月以來最小增幅；年增率放緩至 3.39%。這是超級核心 PCE 物價指數連續第 49 個月成長。

5 月超級核心 PCE 月增率報 0.1%，創去年 10 月以來最小增幅。(圖：ZeroHedge)

這份報告替尋求在未來幾個月開始降息的 Fed 官員提供好消息，儘管決策者希望能先看到更多像這樣的報告。在第一季通膨數據遜於預期後，決策者近期下調今年的降息預測。

KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，商品價格的通貨緊縮和經濟疲軟的初步跡象，讓 9 月有降息的希望。

到目前為止，儘管借貸成本高漲對某些經濟領域造成影響，但家庭需求仍保持彈性。報告顯示，受機票和醫療保健的推動，5 月經通膨調整後的服務業支出成長 0.1%，而在電腦軟體和汽車的帶動下，5 月商品支出成長 0.6%。

另一方面，儘管就業市場出現了一些降溫跡象，但穩健的薪資成長繼續推動消費者支出。5 月薪資增長 0.7%、經通膨調整後，5 月實質可支配所得成長 0.5%，為 2023 年 1 月以來最大增幅，4 月為持平。另外 5 月儲蓄率升至 3.9%，為年初以來的最高水準。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率高達 61.1%，維持利率不變的機率為 32.3%，降息兩碼 (50 個基點) 的機率為 6.6%。

(圖：芝商所 FedWatch 工具)

值得注意的是，數據顯示 Fed 在 12 月繼續降息的機率為 45%。